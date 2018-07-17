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电力工程项目贪污机率大

国营电力公司（PLN）的电力工程项目，贪污机率大，非空穴来风。这次肃贪委员会（KPK）逮捕数牵连廖省蒸汽发电站（PLTU）工程建设项目贪污嫌疑案，至少两人已被定为嫌疑犯。

KPK至周一晚仍在搜查PLN中央办事处和国会第七委员会副主席的办公所。艾妮（Eni Meilani Sragih）经理室和PLN中央官员办公所也被搜查。因为调查人员想了解收集有关该廖省蒸汽发电站工程相关资料。除了PLN中央办公室之外，KPK人员也对PLN总经理梭菲安巴西尔（Sofyan Basyir）住宅进行搜查，并带走数文件和其他证物。

以上成为目前公众注目焦点和议论课题的蒸汽发电站能量2×300兆瓦（MW）是由BlackGold Natural Resources,PT Samantaka Batubara(BlackGold企业公司)，Huadian Engineering Co Ltd简称（CHEC）公司 PT Pembangkitan Jawa-Bali（爪哇-巴厘电力公司）简称PJB和PT PLN Batubara 简称 PLNBB）联合经营的。

卡渣玛达大学（UGM）能源观察家法米拉迪（Fahmy Radhi）说， 以上工程原应需急速完成，部份3万5千MW须于2019-2020年完成。他本周对媒体说，希望公众能从上蒸汽发电站建设是为民福利，及未来工业发展需求而建的角度评估。

但苏岛绿色能源成员亚利亚帕尔（ALi Akbar）说，苏岛和我国其他地区不需要以煤矿为发电站能源。因为目前特以苏门答腊而言，已有充足的电量供民生和工业需求。

亚利阐明，以上是根据2018-2027年电力储备计划蓝图（RUPTI）说明，2018-2027年苏门答腊岛电力储备量为8000MW，使用量5500MW，意乃目前苏门答腊电量供过干求。或有2500MW顺差额。在这种情况下，政府却将增加7000MW使用煤矿煤炭为能源的电气能量。

肃贪委员会（KPK）已定艾妮（Eni Meilani Sragih）和APAG集团业主约翰（Johannes Budi Sutrisno Kotjo）该工程贪污嫌疑犯。作为国会能源委员会副主席的艾妮预测接受48亿盾或工程额2.5%的贿赂款。

上举令人震惊，虽然国营企业贪污案风言调语流传，而国营企业工会极主持KPK扫除贪污的行动。

国民对贪污腐败感到深恶痛绝，总统呼吁全民上下，众志成城，把砲口面向贪渎恶风，和贪污腐败宣战！