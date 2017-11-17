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申报手机SIM卡的作用

资讯及信息部长发出2017年第21号部长令，规定所有使用预付款手机用户，必须向政府重新登记用户身份识别卡(SIM卡)号码、身份证号码(KTP)及家庭卡号码(KK)。

其实，政府的用意很简单，即为了防止滥用手机及保护手机用户以免被有心人利用手机欺骗、威胁、勒索或做出犯罪的刑事。部长的命令已起了相当大的作用，甚至于改变整个社会的形态，也使政府办事更加有效率。

印尼的人口有2亿6400万人，而根据手机操作系统的报告称，目前印尼有4亿0800万只手机在使用。其中：Telkomsel系统有1亿9000万只，Indosat有9640万只，Hutchison Tri Indonesia有5400万只，XL Axiata 5040万只,Smartfren 1700万只, Sempurna Telcom 20万只。有的手机操作系统一个月可增加10％的用户，为了应对资讯与信息部长10月31日开始生效的命令，销售手机商家开始为客户申报SIM卡，以往许多手机销售商只为客户申报假身份证，并未认真处理该问题。

政府曾经呼吁手机操作系统申报每位客户的资料，透过电话询问每一位客户，向客户索取资料。但没有一个手机操作系统能够做到，因为必须花数十年的时间及所需经费太过庞大。

但当内政部开始推行电子身分证后，没有一位公民能够拥有两个身分证，现在申报手机身分识别卡，不需申报姓名，只要申报身分证号码及家庭卡号码就可以。倘若申报没有错，会自动出现申报者姓

及其父母的姓名。

PT XL Axiata的首席财务执行官M Adam Bin Ahmad Tajudin说，所有的手机操作系统加起来每一年总共首发6亿个SIM卡。倘若申报每一个SIM卡的费用为5000盾，则总共需要3兆盾，但真正用到SIM卡只有600万至1000万个。

以往有操作系统故意让SIM卡置空一年不用，目的是制造销路很好的假象。其实这已是过时的做法，现在统计机构不是以卖出多少SIM卡来统计销售业绩，而是从每个用户的平均使用量(ARPU)来计算。

内政部规定申报SIM卡的最后日期是2018年2月28日，统计出来的是正确的用户数字，估计有1亿7000万至2亿个手机用户，其他的将被封锁，政府只允许一个名字最多申报3个SIM卡。

明年操作系统只首发2000万个SIM卡，零售商务必会提高首发SIM卡的零售价。申报SIM卡与电子分证有密切的关系，将使政府更有效率的管理全民。