Posted by admin

理智和理性面对不同意见分歧

有关东爪杜班(Tuban)Kwan Sing关帝庙的关公雕像，吵得纷纷扰扰，传到总统府，佐科威总统和数印尼孔教会(Matakin)理事共同讨论以上问题。

孔教总会主席Uung Sendana说明，其方和佐科威总统研讨多项问题，其中有关最近发生的意见分歧，互相包容，理智理性看待问题的立场态度的重要性。日前东爪Tuban关公巨型雕像变成争议。一小撮人提出抗议，甚至要拆除雕像，但只是轻描淡写过去，没有深入抽丝剥茧的讨论。孔教总会也将持续不断进行宗教协调，保持多元种族，多种宗教信仰相互尊重，宽容和谐相处，保持我国民族团结，领土完整的崇高意愿。

他也对治安统筹部门将进行实地调查，了解情况的关切重视表示谢意。这样可以和地方政府进一步洽谈，共商决策。

关公雕像高达30.2公尺，立在当地关帝庙场地。不久前由人协议长朱尔基弗．哈善(Zulkifi Hasan)主持揭幕。但不久出现民间反对关公将军雕像竖立的声浪，并对朱尔基弗主持雕像表示不满。

他们指雕像和我国历史没有渊源关系。尤其当地是Ronggolawe师统率成立玛查巴夷特(Majapahit)五朝之地。关公雕像今由白布罩住，看不到面像和部分身像。

迄立在Tuban中心远眺吸引众人目光，Tuban旅游新里程碑应能成为Tuban发展游业业的象征和旅游新景点。

希望以上没有负面性的发展变成宗教争执的敏感问题。以此为鉴，其他地方竖立雕像问题以谨慎为妙，以免争议事件重演，关公为炎黄子孙忠义的象征和代表，为华裔所知晓，为华裔的骄傲，但不同种族不同意见看法或认识，也不足为奇。

出现异议和缺乏宽容激发意见分歧甚至摩擦，是因为和地方沟通协调，普及化说明不足所致，树大招风，招来一场争议。

幸好事件没有进一步扩大渲染宗教冲突的问题，地方政府负起平息争端的责任，

“大事化小，小事化无”保障整个社会安全秩序。

我国是多元种族，并有各不同宗教信仰的民主国家，各族也有不同的文化背景和风俗习惯，多姿多彩，五彩缤纷的特色，但是大家求同存异，殊途同归，大家共同奉行，秉守“班查西拉”五项原则。大家团结在民族大团结的红白旗下，生活在同一个国土上，同呼吸，共命运，共同建设我国美丽的家园。