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现在正是最好的投资时候

佐科威总统CEO论坛上邀约企业界将政治与经济事务分开，不必等待明年大选后才开始投资，现在正是最好的投资时候。目前政府拥有245项工程与二项计划，总投资额高达3272亿美元，其中供私企投资部分59％(1937亿美元)，28％(929亿美元)由国营企业／地方企业投资，13％(406亿美元)由国家预算支出。因此这是大好的机会，供私营企业参与投资，这是国家与私企双赢的合作机会。

众所周知，明年(2018)我国有171个地方首长要举行改选，后年(2019)有总统选举与国会议员的选举，选举在民主国家里已是常态。因此，不必等到选举结束才投资，选举结束后也许机会就没有了。

现在正是投资的最好时刻，世界银行已把我国的经商环境等级从 91级调升至72级，世界权威金融分析机构标准

普尔(Standard & Poor抯)的报告称，我国的投资等级从BB+调升至BBB-，短期主权信用评级从B提高到A-3。另外，惠誉、穆迪信用评级机构也都给予我国投资等级，这表示我国的投资风险已降低，是可以投资的最好机会。

我国也有很好的机会发展数码经济，我国有2.62亿人口，在我国使用手机的人口有3.71亿人，表示我国每个1人平均拥有1.5个手机。活动在社交媒体的人数有1.06亿人，使用网络的人有1.32亿人。是世界上第五大使用网络的国家，排名只在中国、印度、美国、巴西之后。

我国发放给乡村的经费也逐年提高，2015年20.67兆盾，2016年46.98兆盾，2017年60兆盾。吸收率也逐年增加，2015年吸收率为82.7％， 2016年97.65％，2017年可望吸收到98.41％。

问题是，目前仍有许多投资者，在地方上遇到申请准许证的困难。虽然，政府已经在中央各部门与地方上相关部门成立了联合特遣队，专门处理投资者在各部门申请准证时面对的各种问题。政府自2015年已开始实行减化各种申请手续，但地方政府有自已的条例，而发放许多投资准证的权力有的是在地方政府。

经济统筹部长达尔敏表示，政府正在整合发放许可证的权力，估计可在2018年整合完成。以前政府是扮演管理者与控制者角色，以后的政府只扮演服务者的角色。

财政部长穆丽雅妮说，为了使2018年我国经济增长达到5.4％，税务局将善待纳税人，税务局长将不会威胁或恐吓纳税人。

工业部长哈尔达多称，2017年第三季我国工业成长达5.49％，换句话说在全国经济增长5.06％之上。

联合国工业建设组织(UNIDO)评印尼的制造工业排名从1990年的排名第9，上升至2017年排名18。这表示印尼并没有去工业化，而是制造工业有所成长。

矿务与能源部长佐南说，我国2017年的用电率是93.08％，估计到2019年人口用电率将达到99％。在这样大好的建设情况之下，正是私企投资发展的最佳时刻。