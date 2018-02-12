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物色堪当大任的新央行行长

我国央行行长阿古斯(Agus DW Martowardojo)任期即将于2018年5月结束，此事引发有关其继任者的猜测。佐科威总统无论向国会提名阿古斯的替代人选，还是延长阿古斯央行行长任期，都须在本月内进行。

截至上周总统尚未提交将在国会进行合格测试的央行行长候选人名字，但总统已经阐明未来五年央行领导人的标准。前些时候总统参加印尼大学（UI）第68校庆和毕业典礼活动后表明：“当然是在与我国宏观经济、货币和通胀有关方面，能够提振市场信心的。”

总统说，新的央行行长应该能够提振民众和市场信心。因此佐科威当然会选择符合其要求，特别是在保持宏观经济稳定，比如低通胀、盾币汇率和稳定的外汇储备方面，能够与政府合作的候选人。

阿古斯在担任财政部长一职后，5年前成为苏西洛(Susilo Bambang Yudhoyono) 总统向国会提名的唯一候选人。他是一位被各界，甚至是国际人士评为有成就的人。

他在前些时候获得东亚太地区的年度央行总裁奖项。“全球市场”（Global Markets）关注到央行实现的各种政策改革，遂向印尼央行行长颁发年度奖。阿古斯被认为是一个具有透明度、获得民众信任的人物，其信息的准备工作做得非常认真，务必要给出正确的信号。

即使央行的主要政策也未能免于被改革。从央行利率到央行7天逆回购利率的变化被认为是一个积极的步骤，可以产生更相关和可交易的利率。从每日法定准备金（GWM）到平均法定准备金的政策改变，也被认为是其中一项改变。此外，在金融市场深化努力中，央行行长的举措也被视为成就之一。

在国内，阿古斯被认为能够保持稳定和独立性，并支持工业、金融和投资者。良好的央行领导能力对稳定盾币汇率、相对充裕的外汇储备以及流入我国的资金（在2016和2017年分别达到126兆盾和138兆盾），都起着积极的影响。

那么谁是合适的接班人呢?据推测，一些适合在未来5年担任新央行行长的人物，是现任国民建设规划部长的Bambang Brodjonegoro和2013-2014年期间担任财政部长的Muhammad Chatib Basri。在央行的圈子内，则有Mirza Adiryaswara和Perry Warjiyo两人。

如果遵循阿古斯的足迹，那么Bambang和Chatib是合适的人选，因为他们都曾担任过财政部长。但佐科威的决定往往出人意料，例如他选择狄托卡纳维安(Tito Karnavian)担任警察总警长，而不是更资深的警官。在提交新的央行行长候选人名字时，难免会出现类似的情况，一切取决于佐科威的要求。

从佐科威的一些声明中可以看出，他希望银行利率降到更低，以便增加信贷扩张，符合他促进包括中小微企业在内的实体经济的愿望，从而加速国民经济增长。目前约5%的经济增长仍远未达到佐科威竞选时承诺的6%至7%增长率。

独立的央行立场将使政府不易加以干预。因此，佐科威必然会处心积虑去选择正确的央行领导人。哪一位可以不负使命，担负起上述重任，相信佐科维早已胸有成竹，这包括重新起用特别能与政府政策保持和谐一致、成就卓著的阿古斯。毕竟这是佐科威在总统大选前执政的最后一年，必然更需要稳定和向好的经济形势。