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渔民使用拖网问题需要全面解决

政府向渔民妥协允许，渔民可以继续使用拖网捕鱼的措施，需要有明确的条例，以维持渔民的捕鱼活动同时附合保护环境的指标。

我国是一个海域比陆地大的国家，我国大部分的领域为海域，并有17000多个岛屿，许多沿海人民的生活靠出海捕鱼为生。政府为了保护海洋资源能够持续的被使用，不在短期内用尽海洋资源，海洋资源遭到破坏，因而禁止渔民使用拖网捕鱼。

但渔民们认为，捕鱼是他们的权利，是他们赖以为生的活动，倘若他们被禁止捕鱼，他们

如何生活？其实政府不是禁止他们捕鱼，只是禁止他们使用拖网捕鱼，因为使用拖网捕鱼将捕捉大鱼与小鱼，如此将断绝海中的小鱼，影响鱼类的再生，可能使以后的渔民再也捕不到鱼。这是为了保持海洋鱼类的恒存性，使下代一渔民仍然捕到鱼。

其实政府禁止渔民使用拖网的条例自2015年1月已生效，但因为渔民反对，并认为政府颁布该法令太过突然，渔民尚未备好其他的捕鱼工具，因此要求政府延后实行该条例。政府则延后至2018年1月1日才正式实行该条例。

渔民专业协会最近晋见佐科威总统与海洋与渔业部长苏茜.普齐雅斯杜蒂（Susi Pudjiastuti），向总统要求撤销该禁令，最后总统同意再次延后实行该法令，但不撤销该法令。海洋与渔业部也并未公布延长该条例至何时。

佐科威总统再次强调，海洋为我国丰富的资源，不是只要开发海洋通道、击沉盗渔外国船只、或禁止使用拖网捕鱼，而是必须要有全面的解决方案。拖网只是其中一项被禁止使用的捕鱼工具，政府也禁止渔民使用围网(Seine nets)等。

海洋与渔业部长苏茜规定，渔民用来捕鱼的网，网洞必须大于2寸，网翼必须大于60公尺，使用的机动渔船必须小于30顿的马力。

在现场，向政府呈报的渔船都小于30顿马力，但实际上都大于30顿马力，这需要地方政府与中央政府共同的监督。

我们同意渔民必须生活，也有权捕鱼，因此海洋与渔业部应制定永恒的条例，满足渔民的生活同时维护海洋资源的恒存性。

海洋与渔业部承诺将提供渔民银行贷款，以更换捕鱼工具及改善渔民的生活。渔民们也希望生活水平获得改善与提升。政府也设法在渔民密集地区疏散渔民，让部分渔民改变谋生方式，不再出海捕鱼。这是当前海洋与渔业部能够做到的。