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消费者更加理性 并有良好选择

民众消费心态显示消费群众购物更加理性并有更好的选择，网购盛行使传统消费萎缩。但是对以上的趋势并未有深入的分析资料证实，但从正面的角度观察，消费心态的改变可减少奢侈浪费。

看到市场零售商生意清谈，萧条，印尼投资统筹机构（BKPM）主席托马斯伦邦 （Thomas Trikasih Lembong）周一于此在2017年第三季落实投资说明会上说：消费者消费方式正在翻腾；网购盛行，传统购物萎缩；在美国，欧洲和全球传统零售业正在受到严峻的考验：为“网购”新业态取代。

他说，“不久前美国购物市场很多关门歇业，停业，我想网购在慢慢替代传统购物市场的地位，有人说纲购规模仍小，但却有加倍的影响力。”

网际网络迅速发展也产生了新业态，即衍生发展一系列新行业，网上交易，网上购物（网购E-Commerce应运而生），通过电脑或手机上轻轻一点，消费者足不出户，即可购物的“网上购物，变成时尚消费者在门市网络订货，取货和付款服务提供家庭主妇，消费客群便利，快捷省时省力的服务，提供消费者满足感，而网络企业商，供应商经营更加效率化，但也因此抢走了传统购物市场的消费大饼，网购盛行，传统消费萎缩。

传言数零售市场本年关闭门市，专卖店，因为生意萧条，门可罗雀。但也有其他因素存在，譬如民众购买力降低，其次是消费者心态改变，更加理性和良好选择购物的方式。

此向来，我国消费群被视为浪费和喜欢购物的消费群，有钱阶级奢侈，喜欢购买“名牌”货品满足物欲感，使进口品源源进入和充斥我国市场。网购购物方式带来正面的影响，消费者更加理性和有所选择的购物将避免奢侈浪费。

政府要留意和关注“网购”新业态和传统购物市场，分享市场利益的公平竞争，以免发生新旧行业之间的矛盾关系和利益碰撞，譬如“网约车”和传统交通服务行业之间的管理规范，以能兼顾网络新业态和传统市场能共同分享市场经济利益一样。