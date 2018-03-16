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测试法官的民主意识

“烫手山芋”如今转到宪法法院(MK)手中。国会在修改有关人协、国会、地方领导委员会和地方议会（UU MD3）法案的过程中，抛出有争议的各种条款“烫手山芋”，但佐科威总统并不想接住这个“烫手山芋”，因此人民的希望寄托在宪法法院。

佐科威总统坚定地表示，他不会在众议院通过后30天的截止日期之前签署MD3法案。根据现行规定，未经总统签署的该法案依然有效。上述法案的出台有许多后果，特别是关于国会司法豁免权，以及增加立法机构领导人的几个条款。

根据新的法案，国会现在可以要求警察的协助，迫使某些当事方应国会的传召。国会成员的司法豁免权也被进一步确认。此外，只要被国会认为有损国会成员和机构的威望和尊严，国会都可以惩罚提出批评的个人和机构。

这些条款已被国会批准通过，因为政府在与国会的讨论中疏忽大意、不够敏感，令大米煮成了稀饭。事实证明，司法和人权部长劳利（Yasona Laoly）没有向总统报告有关上述法案的整个问题。总统好像被背叛了，因为其助手在此之前没有发出警告。令人感到不可思议，

佐科威本人承认政府疏忽了一些使民众感到不安的特别条款，引起民众的不安。实际上司法和人权部长劳利向他报告已经把提交给他的MD3法案削减75项条款。佐科威在本周说：“是的，当时国会确实要求增加很多条款，而劳利部长完全没有向我报告，因为当时的情况非常困难。”

这一事实虽没有造成宪法困境和问题，但凸显政府的政治协调有待改善。现在佐科威可以选择发布代法令政府条例(Perppu)的方式，但看来这也行不通，因为该代法令政府条例以后还须得到国会的批准，有可能遭到国会拒绝。

因此，总统采取更为现实的态度，允许那些对新法案不满的民众向宪法法院起诉。佐科威的态度意味着什么?我们只能猜测佐科威是故意向民众展示，他不支持上述国会的态度和愿望。佐科威间接地忽视了被民众视为没有生产力和自私自利、却想要获得更大权力的国会。

总统还希望通过允许人们在宪法法院进行宪法司法复议来检验法律机制。对于宪法的法官来说，这也成为一个挑战，挑战他们能否按照民众的要求遵循民主的动态。

自从前些时候国会通过上述法案以来，我们就支持对上述新法案的每一个措施和批评，包括向宪法法院起诉。 我们不希望民主质量日益下降，因为国会否认其作为人民愿望渠道的身份。不过我们也想提醒政府，政府并没有采取坚定的政治立场，目前的态度是矛盾纠结的，令人感到困惑，因非生产性地浪费国家预算、时间和精力。

作为人民，我们感到悲伤和深切关注，为什么我们的国家结构更加远离人民的愿望。现在人民的期望置于宪法法院的法官手中。 为提高这个国家的民主质量，愿法官们能够利用自己的良知来审理判决每一起诉讼。