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正副总统候选人的正式提名

本周真是激动人心。我们都在等待总统/副总统候选人在选举委员会（KPU）的正式提名。今次总统副总统候选人的提名，很可能会给人一个惊喜，因为直到今天搭档方面的问题尚未尘埃落定，甚至看起来被保密，所以民众只能猜测和臆想。

按计划，选举委员会将从8月4日至10日接受总统/副总统候选人的提名，时间不算长，但如果登记的只有一对候选人搭档，根据规则还可以延长两周。直到星期六（8月4日）还没有任何动静，估计要等到本周政党才会来登记他们的候选人搭档。

几乎可以肯定的是，登记的只有两对正副总统候选人。因为宪法法院（MK）至今还没有审理有关总统门槛的诉讼，因此其他候选人的机会已越来越小，因宪法法院不太可能在本周开庭并作出判决。

现任总统佐科威（Jokowi）肯定会再次参加竞选，支持他的是六个政党，即斗争民主党（PDIP）、从业党（Golkar）、国民民主党（Nasdem）、人民良心党（Hanura）、建设团结党（PPP）和民族复兴党（PKB）加上三个新政党。但直到现在还不清楚佐科威将选择谁担任其副总统，尽管一些名字被广泛传为强有力的候选人。另外佐科威在2014年总统大选中的竞争对手帕拉波沃（Prabowo Subianto），也一样未决定他的合作伙伴，因为支持他的政党之间仍然存在拉锯战。

或许佐科威等待的事情之一是印尼团结党（Perindo）提起的，阻止卡拉（JK）成为候选人的关于“任期”司法诉讼的宪法法院判决。如果宪法法院不接受诉讼，那么卡拉有权再次担任副总统，尽管许多政党因年龄的因素而不怎么支持他。而佐科威也不一定再次选择他，因为还有很多更年轻有为的候选人。

卡拉在可选性方面确实有一些优势。 他是来自爪哇岛以外的受人尊敬的、来自伊斯兰教师联合会（NU）的穆斯林温和派人物，同时他还是经济学家和成功的企业家，并且在国内政治舞台上经验丰富。要寻找像卡拉一样水平的替代者并不容易。有些人提出有着好名声的玛弗德（Mahfud MD），但仍然不能和卡拉相提并论。

此外，伊斯兰教师联合会最近质疑玛弗德，认为他在该最大的伊斯兰组织中缺乏奉献精神。虽然出生在伊斯兰教师联合会的家庭，但玛弗德从未活跃于伊斯兰教师联合会，或在其辅导的组织环境中积极发挥作用。上周，伊斯兰教师联合会执行委员会反而加强对现任民族复兴党（PKB）主席慕海敏（Muhaimin Iskandar）的支持，支持他担任佐科威的副总统。

鉴于伊斯兰教师联合会的选民潜力非常大，佐科威似乎不容忽视。但是，如果佐科威选择慕海敏，可能会引发新的问题，至少是其他支持他的政党领导人的嫉妒。

帕拉波沃似乎也面临类似的问题。民主党加入其支持联盟当然对其今次的竞选非常有意义，因为在2014年的总统选举中，该党是中立的。如今民主党是通过提名阿古斯（（AHY）作为帕拉波沃副总统候选人才加入的。

阿古斯拥有不少加分项。 问题是，已经有伊斯兰教学者（ijtimak ulama）推荐的两个名字，即Salim Segaf al-Jufri和Ustadz Abdul Somad。这也不是一个容易的选择。阿古斯预计将成为吸引年轻选民的磁力，但忽视最先组建联盟的公正福利党（PKS）和国民使命党（PAN）也会产生新的问题。

在焦心期待的同时，我们看到政党支持整合的过程仍在继续。 佐科威甚至参加了在Sentul区举行的有成千上万人参加的佐科威志愿者集会。佐科威说，志愿者必须彬彬有礼，但要敢于面对挑战和滋事的人。

我们当然希望支持者之间不会发生斗殴。如果这种情况发生的话，这个国家就会分崩离析，我们的民主进程将受到玷污和破坏。我们必须设法阻止它，务使民主进程变成一个有趣、高质量和有尊严的盛宴。