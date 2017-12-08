Posted by admin

欢迎哈迪 接任国军总司令

卡译．努尔曼多(Gatot Nurmantyo)国军总司令陆军上将即将退休，总统已提名空军参谋长哈迪．查延多(Hadi Tjahjanto)空军上将接任国军总司令。国会也已经批准总统的提名，总统即将为新国军总司令举行宣誓就职礼。

卡译将军将于2018年3月13日踏入58岁生日时正式退休，倘若哈迪空军上将不是现在接任国军总司令的话，或出现不稳定的状况。况且卡译将军已预备好卸下国军总司令的职位。

我们预祝新上任的国军总司令哈迪空军上将顺利成功，带领国军进行专业化的改革及更接近民众。就如佐科威总统的希望，哈迪在三军将领里是最年轻且专业的军人。

选择国军总司令是总统的特权，就如佐科威当时选择狄迪，卡纳维安(Tito Karnavian)为警察总长一样。狄托年轻资历倘浅，且越过好几位资深的前辈。现在也一样，佐科威有他自己的计算与考虑，选择一位年轻的空军将领为国军总司令。

这位1963年11月8日出生在玛朗的哈迪，最近三年的官运突飞猛进。2015年从空军新闻司长升为玛朗市空军司令 ，2016年转任总统军事秘书，同年出任国防部监察司长，2017年1月18日升任空军参谋长。

许多人称哈迪是佐科威总统的亲信，总统选择哈迪出任国军总司令是可以理解的，因为总统希望维持未来两年政治年的稳定、不要有动乱，顺利举行同步地方首长选举、总统选举与国会议员的选举。

虽然现在的国军已不负责国内的治安，但国军的作用不能被忽略。特别是警察倘未有足够的能力对付武装分子的攻击，如不久前发生在波梭与巴布亚的事件一样。

国军在卡译的领导下，在民众的眼中有很好的声誉。在数次的民意调查中，国军为民众最信任的机构，接下来才是肃贪委员会与总统府。民众对警察机构的信任远在国军之下，更何况国会与政党。

为何佐科威总统要提前撤换国军总司令？这是不容易回答的问题。有人认为佐科威不喜欢卡译玩政治，太过接近宗教领袖。另外有关发生走私枪械事件，卡译发表的声明也令佐科威强烈的回应，佐科威说：“我才是国军最高领导”。

所以，佐科威选择亲信哈迪为国军总司是可以理解的。佐科威认为自己有能力控制哈迪，而哈迪也有能力领导国军，带领国军朝向更好的发展，更加专业保卫国家与社会的安全。

军事评论家巴克利(Connie Rahakundini Bakrie)认为，佐科威选择哈迪出任国军总司令是正确的决定。当今世界的发展，特别军事的发展非常依靠科技，而空军是拥有先进科技的部队。因此，从国军需要拥有先进科技的角度看，选择拥有先进科技的空军参谋长出任国军总司令是正确的。

但愿佐科威的决定是的，在未来政治、经济、社会需要稳定的大选年里，让我们拭目以待国军的表现。