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棕榈工业须永续经营

印尼棕榈工业前景仍然明朗，但须进行各方面的检讨，使棕榈加工业能加强国民经济成长和提高民生福利。除了良好经营管理之外，政府也要进行监督以便误区可以进行改善。

财政部长慕利亚妮(Sri Mulyani)关注棕榈企业缴税义务的忠诚度。她说，“作为财政部长，我希望经营棕榈工业的，特以中大企业者，遵从良好履行缴税义务，坦白说，这是有社会公益公平公正的答覆，从其缴税的诚意可以看出。”

她看到相当富有的棕榈工业业者，另方面，却有一贫如洗的棕榈种植农民或劳工，他们没有分享棕榈工业发展的成果利润。他们必须按生产面积和生产量如实缴税，而不投机取巧，不逃税避税不作出对国家，政府不利的行为。

在一场由林园经营单位(BPDP)有关名为“朝向棕榈自主平衡发展”的新书发布会上，慕利亚妮强调三点守则：一是棕榈农园工人生活福利可以持续改善；二是棕榈农园种植不破坏自然生态环境(重环保)；第三是，社会大众受益，造就就业机会和能购买价廉物美的棕榈加工成品，产品。

以上言之有理，因为我国目前已成为全球最大棕榈产国。但问题是棕榈工业为国民福利和经济发展奉献多少？

几年前的资料显示，我国有25大企业集团，占有510万公顷土地或相当于爪哇岛的一半310万公顷种植棕榈椰，其余未有种植。在我国的棕榈园地目前大约1000公顷左右。由大约30大老板经营，其中心企在国内或国外挂牌上市。一观察机构获息大老板们财富2013年达715亿美元或相当于922.3兆盾，大部分源自在印尼的企业利润。

国民棕榈工业进展足以引以为傲。我国和马来西亚，同为全球最大棕榈供应商，并有能力控制供应量和价格问题。虽然最近有点问题，譬如欧盟议会指我国棕榈工业和违反人权，贪污，使用童工和使传统住民权益丧失息息相关。以对出口欧盟市场的棕榈油施加压力。但市场仍大，包括国内内需市场大。我国已能以棕榈油为燃油(BBM)再生能源的加工原料。但是经营管理仍有内在问题，不久前肃贪委员会(KPK)也关注有关棕榈园经营管理问题。其中仍有有关农林地，准字办理中的贪污、舞弊地带。

譬如，还没有完善的制度，使棕榈出口收费效率化。棕榈津贴金发错对象，只有3企业集团获3.25兆盾放置金的81.7%。其实资金应使用在提高人力资源，市场销售宣传，技术研讨的正当用途上。

为此还有一箩筐问题必须改善，这样，促进棕榈工业的永续经营，并成为促进国民经济成长民生福利提高的动力之一。