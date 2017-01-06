Posted by admin

新年新价格和新费率

政府几乎同时上调几种类型燃油的价格和办理车辆各种证件的费用。这一政策虽是针对中产和高收入群体，但也有进一步抑制民众购买力的可能性。

一些类型燃油如Pertamax 系列、Pertalite和 Dexlite的价格自1月5日起每公升上涨300盾。北塔米纳企业公关副总裁Wianda Pusponegoro称，上述价格的调整适用于所有地区。本周四Wianda 在其官方声明中表示：“所有地区的各种类型燃油价格每公升上调300盾。”

有关车辆的各种费用调整则自1月6日开始生效。根据非税收国家收入的类型和费用，2016年第60号政府条例，办理驾驶执照（SIM）、车辆登记号码（STNK）和车辆所有权证明（BPKB）的费用上涨，而车辆牌照费也增加了一倍。

政府的上述决定令人吃惊，因为是在几乎相同的时间内，涨幅也相当的高。我们也看到政府内部的不太协调，一些官员的声明有互相推诿的意思。据说连佐科威总统本身也有看法，要求相关机构不上调过高。须知将列入非税收国家收入的车辆登记号码（STNK）和车辆所有权证明（BPKB）办理费用，涨幅达到100%到300%。

经济统筹部长达尔敏（Darmin Nasution）称，佐科威总统呼吁政府部门/机构不要把公共服务的费用调升过高。达尔敏说：“总统在茂物召开的内阁会议中提醒，公共服务的非税收国家收入费率不可大幅上涨。欲知详情，请联系警察。”

即使执照、车辆登记号码和车辆所有权证明办理费用已经7年不涨，达尔敏也不希望涨幅高达300%。但是理想的涨幅是多少，他没有明说。他只说：“涉及到很多人的服务费，不要涨那么多才好。就算不是那种服务费，也要精确计算。总统只讲原则问题。”

印尼消费者基金会（YLKI）执行委员会主席Tulus Abadi 称，政府把警察局一些公共服务费用上调的决定，以通货膨胀为借口是不相宜的。日前Tulus通过其书面声明表示：“财政部长以通货膨胀为由上调费用，不是很恰当。因为执照和车辆登记号码不是商业服务的产品，而是官方必须提供的公共服务。”

到底是为了什么？是政府预期国家收入缺口日益扩大而开始恐慌？为什么机构间的协调这么差劲，以致价格和费用的上调予人过于勉强的印象？为什么佐科威总统不设置其下属不准绕过的明确界限?

民众的购买力将会因此相应缩水，从中产阶级逐渐影响到低收入群体。上述决定与政府刺激经济增长的努力背道而驰。对于此类没有充分准备，匆忙做出的决定，我们感到遗憾。有人认为政府为了弥补预算赤字，通过税务特赦计划成功套取富人的财富之后，如今又觊觎中产阶级的口袋。

问题是,政府采取的政策与政府服务质量的改善不匹配。服务仍然很差，官僚还是浪费和腐败。这样的矛盾会进一步降低民众对政府的信任度。