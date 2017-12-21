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“新巴厘”及各国游客指标

巴厘的情况逐渐好转，国内旅游业也渐渐复苏，阿贡火山（Gunung Agung）爆发的阴影渐散。以上传来佳音，不但当地旅游者欢欣鼓舞，政府也为此欣慰。之前阿贡火山爆发的消息严重打击巴厘岛旅游业，政府游客指标所受压力，如今可减轻。虽然不能正确预测阿贡火山的情况，但至少至今日，阿贡火山平静为巴厘旅游业带来一丝清风。

如所知，神仙岛巴厘名扬四海，天堂国度的巴厘，为全球有名旅游景点之一，经巴厘入境旅游的游客占我国国外游客数的50%。

巴厘为热门旅游景点不容置疑，碧海兰天，集文化艺术，动静活动，牵动游客的心；一处太阳眷恋的度假胜地。国内外游客蜂拥而来不少游客困眷恋巴厘，旧地重游也有不少游客，情钟巴厘，视她为“第二个家”久久流连忘返。

在国外，巴厘远比在我国印尼国内驰名，其实我国旅游景点不止是巴厘，还有许多可和巴厘相比美的旅游景点，旅游胜地。但目前还是巴厘为焦点，成为“耳闻不如一见”不能错过的旅游胜地。

巴厘街上挤满各国游客，变成每日风景。但是以上非长久之计，政府必须努力宣传巴厘之外的旅游景点魅力，变成“新巴厘”的旅游热点。因为旅游业是政府创汇的尖兵之一，通过旅游业发展，奉献国家更多的外汇收入。旅游业也造就许多的就业机会，并带动周遭企业如美食，购物手工艺品，礼品热买等等。对推动经济成长很有益。

政府加力推动，并定我国10区优先于2016年加速推动旅游经济特区的建设发展区，以上是从我国25旅游景点中最具策略性和发展潜力的选择目标。即苏北省的知名的多巴湖（Danau Toba），Tanjung Kelayang (勿里洞)，Tanjung Lesung（万丹省）， Pulau Seribu（雅京）， Borobudur（日惹）， Bromo（东爪）， Mandalika（中努省） Labuan Bajo（东努省）， Wakatobi（东南苏拉威西省）和 Morotai（北玛露姑）为优先发展建设旅游区，以及引更多的游客前来寻瀏问览，预测2019年游客数能突破2000万人次。以上景区天然景色优美，纯净的乐士，没有人工化，现代化污染，加上基础设施建设，交通便利的支撑。游客将爆满，变成“新巴厘”一样的旅游景点。

到本年十月份，各国游客数已达到1162万人次。离开旅游客指标善缺300万以上人次。希望年终长假我国能迎来更多的各国游客。旅游业者也已精神充沛，迎接游客到来。

如今网络科技发达利用网站入侵国外旅游业，改变传统旅游业生态，成为旅游业宣传销售热潮。

另外旅游环境安全，洁净和便利的交通很重要，以能吸引更多的游客源。