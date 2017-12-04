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新任税务总署长任重道远

正如过去一周流传的传闻，罗伯特(Robert Pakpahan)最终被选为新任税务总署长，接替了今年12月1日退休的耿（Ken Dwijugiasteadi）。在税务方面罗伯特并不是一个陌生的名字。该财政部融资与风险管理局局长曾担任财政部潜力和税收系统主管兼国家税收专家工作人员。

他面对的是繁重的任务，在过去几年中几乎从未达到目标的税收缺口问题将成为影响他睡眠的梦魇。仅就今年而言，税收收入预计将出现约110 到140兆盾的缺口，到年底实现的税收或仅占2017年国家收支修订预算设定的1284兆盾总税收的90%。

近年来税收目标难以实现的原因有多种，一，经济增长还没有完全恢复，才增长了5％左右；二，税收目标增长率的设定过于雄心勃勃，而且总是超过国家的经济增长率两倍有余；

三，纳税人遵从度相对还低，反映在缴纳年税通知单（SPT)的低呈交率；四，信息技术(IT)系统仍然是薄弱环节，因此税基数据尚不完善，留给许多纳税人逃税的空间，税收潜力的挖掘也未臻最佳地步。

另一个不足之处是税务官员的数量与纳税人的数量没有可比性。目前的税务官员数量仅达到理想要求的一半，更糟的是其中一些税务官员还与纳税人串通造假。

无论如何，新上任的税务总署长都不该抱怨上述各种各样的不足和不理想状况。真正的挑战恰恰在于如何最大限度地利用现有的条件来获得最佳的结果。明年的税收总额设定于1424兆盾，这又是一个雄心勃勃的目标，须知明年的经济增长预计只有5.4%。

即使在不同的场合都可以听到企业家因被税务人员追讨而表示的恐惧和焦虑，而一些企业家目前的确处境艰难，税务总局长无需对此感到惊慌，无论目标高到何种程度，都要想方设法加以实现。

不要像荷兰时代那样，税收对民众和商业世界造成创伤。相反，税务当局应该对企业友好，对纳税人友好。这是罗伯特面对的挑战。俗话说，我们不可杀鸡取卵，而是要设法让鸡多生蛋。税务人员一向被讽“在动物园里狩猎”，因此非进行反省不可。

税务总署再不可使用“买青苗”的方式来弥补税收的不足。这种方式是通过今年追讨明年的税款来寅吃卯粮，导致企业必须承担翻倍的负担。过去的政府采用的那种征税技俩不可再沿用，它使工商业者吃尽了苦头。

别忘了明年是政治年，有171个地区同步举行地方首长选举。政治升温时出现的乱局，是可想而知的。如果税务人员在那种情况下采用不得人心的方式追讨税款，必然会自食其果，甚至成为政府的反面宣传。

处于这种情况，相信新的税务总署长会更加谨慎地执行其任务。政府十分需要企业界成为吸收劳动力的中坚力量。因此税务人员必须拥抱民众和企业界，更加友好和善地为国家的财政筹集资金。

相信我们的税收潜力还是巨大的，但许多事情必须先处理整顿，无论是税务总署内部，还是纳税人的遵从度方面，税务人员都要尊重现实不可盲动。

要是税务总署尽了最大的努力还未能达标，政府可以削减那些不是很紧要的开支，使国家收支预算赤字保持在健康范围之内。重要的是，不可让税务问题造成社会和企业界动荡不安，从而对经济产生深远的负面影响。