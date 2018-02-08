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数据化经济和对失业率的威胁

经济和工业进入数据化新纪元，对失业率的威胁增高。并如不适当处理面对，后果风险令人担心。目前就有迹象，使用现代化科技自动化生产的工业投资不收容大量劳动力，而高薪专业人才受青睐，普通工人变成边绿化，无就业机会。

经济，工业改革，朝向数据化网络化新科技业态（4.0）预测将使我国失去5千方就业机会。

国民建设规划部长班庞（Bambang Brojonegoro）周二，在巴厘努沙杜亚主持Expanding Social Security Coverage The Prespective Economic Era国际论坛开幕上发言：“经济，工业数据化，网络化已呈现新业太。”

创意性工业如雨后春笋一般展开：如网约车，网上商务平台E-Commerce等等。

国际International Social Security Association总裁Joachim Breuer说全球正在进行数据化，科技化工业改革，被称为第四次工业革命，除了先进科技设备，机器人也扮演重要的角色。

用机械，机器代替人工，将造成解雇潮，增加人口失业率数字。劳工保险公司BPJS经理阿古斯苏善多（Agus Susanto）也说新业太使劳工工作空间不受限制也变成不透明化，必然减少BPJS保险金收入，变成BPJS面临的新挑战。

新业太对我国政府影响甚大，科技数据化纪元减少人工的需求；譬如高速公路门票，以电子付费代替人工服务，银行网上服务减少人员服务，网络，网上服务飞机火车，轮船网上订票，使用数据电子设备代替人员服务。

企业研讨顾问公司Mckincsey&Co预测2017年终到2030年时全球8亿员工将失去工作职位。因为由机器人和自动化科技取代。另方面，科技化网络化新业太将开创新的就业创业机会，利用先进科技自行创业变成新的业太。最近我国有大量的非专业性的劳动力，机械，自动化工业生产使非专业劳工难得工作，就业机会，只有少数专业人才能入职业场所，一般劳工则变成边绿化，这样造成政府失业人口率居高不下的难题。而我国贫穷人口仍然多。

政府须鼓励，推动年轻人自行创业的精神以能独立自主创业谋生计、政府协助，培训年轻人创业，给予辅导协助解决创业资本融资难题，不管自行创业或在农渔业方面发展，以能有谋生之地，减少人口失业率，减少贫穷，国家未来才有希望。