Posted by admin

教师面对沉重的挑战

佐科威总统上周六（12月2日）出席在西爪勿加西爱国者运动场（Stadion Patriot Candrabhaga）举行的印尼共和国教师联合会（PGRI）成立纪念日活动中发言：教师是人类灵魂的工程师，培养学生健全的德育智慧，明了“班渣西拉”求同存异的原则和方向。教师的神圣使命责任，不能由现进科技取代，因为除灌输知识教育，教师也培养下一代良好的道德教育，微小培养儿童慈善，有礼貌的道德文化，为此总统向全国教师不管是乡村教师，编远地区小岛屿和边境的教师们致以崇高的敬意。

可见教师的地位和专业何等重要，但我们也了解到教师面对多么沉重的挑战，除了教师薪资低，待遇差之外，社会没有给予教师相等的崇敬感。

作为公务员（PNS）的教师，生活福利还有保障，但多数临时性的教师（Guru Honorer）待遇就很差，前途和生活没有保障。

不久前，爱英国Sussex大学进行的国际性视察研讨中，在21国1000人间卷调查中，结果，得出中国为最重要教师，师长的国家。在中国，教师的专业极受重视，中国有一小句名言：“一日为师，终身为父”教书，也视为神圣的职业，对教师的专业信任有余，生活福利和我国教师同比，更有保障。

Sussex一大学教授彼得（Peter Polton）说，研讨结果，智慧中国何等重视教育，而在英国，只有五分之一的民意调查者说学生尊重老师，在中国，教师和医生的地位等，而在英国，视教师和护士，志工的工作一样。而在我国“教师”不是良好职业的选择。其实教育非常重要，教育是促进社会经济发展。改善国民生活，改变民族愚昧落后的决定性因素。是民族经济振兴发展的基石，经济发展需要受过良好教育的劳动力来配合。通过教育提高智力，丰富知识变成一个国家是否进步的关键因素。而“教师”负起教育下一代的使命责任。教师的地位何其重要，其专业职务应受尊重。

教育是治国之本，国以才立，政以才治，业以才兴，教育决定国家民族未来的前途命运。国以才立，政以才治，业以才兴目前，我国教师面对更加沉重的挑战，科技时代产生正面负面的影响，普用先进信息科技产品，产生充满创新改革的新思维。但是负面的影响是沉溺于新科技外来影响，对周围漠不关心，缺乏对人的亲和力传统的道德文化，以“自我”为中心，教师必须更加努力灌输下一代爱国爱民，班渣西拉建国原则，共同创造多元化种族文化宗教信仰团结互助的和谐社会。大家团结在红白五星旗下，共同建设美丽的家国，“教师是人类灵魂的工程师”大家共同向全国“教师”致敬。