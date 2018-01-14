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政治贿金产生贪腐官僚

东爪哇工商会馆主席La Nyalla Mattalitti有关大印尼行动党（Gerindra）总主席帕拉波沃（Prabowo Subianto）索讨400亿盾的声明，足以证明我们的政治进程的腐败。如果体制和政党的行为不加以改革，我们就无法推进一个廉洁高效的民主化进程。

LaNyalla的声明语惊四方。如果这是真实的，那么对于一个手头不宽裕的政党干部来说，自行参选公职的确不是易事。政党也趋于寻找能够提供“政治聘金”的党外人物，即使是机会主义者也照样容纳不误。这是一个非常令人担忧的现象，因为我们已经进行了近20年的政治改革，却至今未能建立一个廉洁、负责的体系。

La Nyalla对媒体称，帕拉波沃于2017年12月9日下午3点左右在西爪哇Sentul区的Hambalang索要金钱。当时帕拉波沃邀请La Nyalla到他在Hambalang的家。会面期间，帕拉波沃由两个副官，即Prasetyo和Sugiarto陪同。

La Nyalla向媒体承认，他实际上准备了3000亿盾的基金。然而他要在正式被登记于东爪哇选举委员会(KPU)成为省长候选人后，才呈交这笔款项。根据他的说法，帕拉波沃拒绝了他的要求。他说他没有可以证实帕拉波沃提出过上述要求的任何证据，包括电子信息或电话录音。他在本月11日说：“但是我敢以穆斯林的方式（sumpah pocong）发誓。”

La Nyalla的声明当然遭到了驳斥。大印尼行动党政治家Ahmad Riza Patria否认La Nyalla的说法。Riza称，为那些被提名的候选人搭档寻找竞选基金的恰是大印尼行动党。上周，时代（Tempo）杂志援引他的话称：“我们已经了解规则，没有什么索要聘金的事。”

在这场争论中，我们无法确定谁对谁错。但俗话说，无风不起浪，事出必有因。据传那些寻求政治渠道，以在地方首长选举中能够得到提名者须缴纳昂贵的“聘金”，La Nyala的声明也仅仅是确认此相传已久的传言而已。这是一个非常令人担忧的事实。尽管大选和地方首长选举的举办费用由国家预算承担，但事实证明，我们的政客们仍然热衷于玩弄金钱政治。

我们在同步地方首长选举前看到的那些事实，显示一些问题：一，政党未能培养出好干部，因此必须从党外招募人物。也就是说，政党培养干部的体制能否产生才德兼优，并能够成长为负责任的公众领袖，着实令人置疑。

二，直接选举地方首长，无论是省长、县长还是市长，都不能保证能够选出清廉和负责任的领导人。只有少数的地方领导人做出政绩，并把地方的发展进步作为其施政目的。相反，许多地方领导人想的是如何充实自己的荷包以及给其集团争取最大的利益。

三，涉及腐败案件的地方领导人数的众多表明，招聘和选举他们的过程有些问题。参加地方首长选举的高成本推动他们尽可能搜刮钱财。因为他们已付出昂贵的代价，不想做亏本“生意”，所以他们满脑子想的是如何偿还债务和蚕食国家预算。

我们支持对上述失败的直选制度进行评估的意见和想法。政客们肯定会反对，因为只有在混乱的体系中，他们才能搜刮到巨额利润，全然无视生活在苦难之中的人民。腐败的体系必然产生腐败和不知道民间疾苦的领导人。