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政治菁英来龙目赈灾吧

龙目居民命运坎坷实在令人同情，刚被地震震动余悸犹存 ,数千人受震灾痛楚哀伤，眼泪未拭干，人民伤亡，财产损失未记清，如今又再受更大的地震震动，地质气象局（BMKG）称这次地震属里氏7级地震。

到本周一（8月6日）暂时所获信息，这次震灾中有98人丧生，大部分在北龙目（Lombok Utara）,因地区编远难以统计，受灾人数可能会增加，目前数千居民避难，到比较安全的地带去，印尼国家抗灾机构(BNPB)公关和信息中心主任苏托波(Sutopo Purwonugroho)

表示，截至周一（8月6日）凌晨两点三十分消息记录有98人丧生，数百人受伤，数千房屋遭破坏。

国人再次低首默哀，“天有不测风云，人有旦夕祸福”灾难临头真难预测。但地震无情，人间有爱，一方有难，八方支援，大家应患难同当，伸出援手才是。

但是看到另一幅场面，政治菁英，政府官员为未来选举忙碌，离谱选尚远，但选举脚步声依稀可听到。政治精英已在起跑线上，忙得不亦乐乎，而在龙目发生地震和受灾民众似乎牵不动他们的心，加上亚运会前夕的热闹腾腾中，龙目地震便轻描淡写的过去。其实，龙目居民真是祸不单行，再次受到地震灾害再次受到重创。让我们低首。

为患难的同胞默哀，分担龙目同胞遭受的痛楚和哀伤。我们不能忘记，我国地理位置处在火环（Ring Of Fire），也处在地壳断层地带，处在环太平洋等地震带上，位在板块边界地震何时发生难以预测。就象龙目等地震一样。龙目地震会延伸到弗洛利斯（Flores）甚至会引发海啸，所幸没有发生。我国于1992年12月12日发生的惊震全球的地震大海啸，成为国民的梦魇，希望不再发生。

灾难面前，对生命的救援是全人类文明与崇高价值体现。作为生者，我们没能换回震灾中失去的生命。我们能做的，默默的为他们祈祷以慰他们在天之灵，而全国人民要合力投入救援。让震灾区能重建美好家园，政治精英和政府官员们快投入龙目赈灾工作吧，以此为应尽的神圣职责。