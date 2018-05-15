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政府须采取明确措施 把风险降到最低

德博Mako Brimob和东爪泗水Sidoarjo恐怖爆炸事件发生后，数国对其想前往我国旅游的国民发出“旅游禁令Travel Warning。

目前已有五国发出对我国的“旅游警告”首先是美国，接着是澳大利亚，中国，香港，新加坡和爱尔兰。虽然多观察者视为风险低，但影响足大，对我国经济有深远的影响。

印尼旅游业协会（ASITA）呼吁其他国家不需步其后尘，协会主席亚斯纳维（Asnawi）如此说。我呼吁各友好国家的旅游组织，要求其国不对我国发出旅游警告，以免对我国带来恶劣的风险影响。虽然事发地点在雅加达和泗水，外人会认为印尼不安全。而银行金融业也想遭“鱼池之殃 ”。盾币续贬，市场外资投资金恐怕速出，外流国外。

证券市场分析师古斯达（Muhammad Nafan Aji Gusta Utama）希望泗水自杀爆炸案能立即揭案良好处理以免人心惶惶：股市风吹草动，盾币汇率波动不一。雅加达证券交易所（BEJ）不能不受影响。5月14日（星期一）早股市综合指数下挫，后经佐科威总统出面发言，股市再翻转回升。

印尼企业协会（Apindo）主席哈利亚迪苏甘达尼（Hariyadi Sukamdani）说恐怖袭击案令人感觉不安政府要采取明确的措施。处理得当，控制事态恶化，把风险降到最低。共同强化安全意识和能力。

佐科威总统强调加速完成反恐条例修正案（Revisi UU Terorisme）。并如讨论停滞不前将发出总统法令（Perppu）。各方须停止政治利益拉锯战，合力对付恐怖份子和活动。让军队有可能加入，参与反恐活动的处理，增强警察88反恐部队的力量。消灭恐怖组织的力量。生存安全环境才有保障。

恐怖主义是人类文明的公敌，要彻底铲除恐怖主义的毒瘤，需要大家共同努力协调行动，单靠警察88反恐部队的力量是不足的，大家要手牵手，心连心，共同打击恐怖份子组织和恐怖活动组成铜墙铁壁的反恐阵线。反恐斗争是长期和艰巨的任务。大家联合反恐变成必然的趋势。