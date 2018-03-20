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政府须进行国营企业建筑公司 经理人员改组

在雅加达南区，玛昂吉斯村（Kelurahan Pasar Manggis）Setiabudi草埔（Pasar Rumput）发生的出租民房大楼建筑工程工地工作事故重演显示工作安全受忽略。经手工程建筑的国营企业（BUMN）建筑公司PT Waskita Karya不久前也有工作事故发生：一再重演。

在工地上，一支铁柱：长三米的铁条掉下砸到一妇人Tarmina头上，送到雅加达中央医院RSCM抢救，急救不治身亡。一见证人说，“铁条正中砸在她头上”很不幸以上不是初次发生，约在一个月前，一村民也被铁条砸伤。

该国营企业建筑公司如何执行工作，怎么事故连连发生！之前勿加西-查旺-马拉由村（Bekasi-Cawang-Kampung Melayu简称Becakayu）高速道工程建设一桩梁倒塌，4名劳工受伤载往医院急救。

基建社群自筹机构（MII）主席鲁庇斯（Rasyid Lubis）询：为何工作事故频频发生？监督工作如此不到位！监督辅导司长在那里？一连串问题等待答案。

Waskita Karya国营建筑企业由政府全力支撑，理应成为企业模范生。变成策略性的建筑企业，为国家，政府争光，还有国家资金（PMN）投入为后盾，信赖，PT Waskita获政府信任建造700公里长高速公路，其中95%列为新建设工程。为何频频发生工作事故？造成人命伤亡如何交代！事故发生除了机械、人员因素、领导层以及管理人员也须负责，追查，改善以免事故重演。国会主席班庞苏萨斯迪奥（Bambang Soesatyo）难免提高，声调，要求警方深入调查事故肇因，必要时移送法办！并要求国会第五委员会向公众阐明真相，以作公众交代。

工作事故发生造成人命伤亡令人惋惜和遗憾，尤其发生在国营企业经手的工程项目上，政府理应检讨，是否为工程赶在2019年大选前完工，赶工，工作安全，零事故受到忽略！之前政府也在此点上进行研讨，但没有彻底，明确的措施，没有对症下药以能药到病除，达到工作零事故目标。

工作事故，造成人命伤亡不能一再重演。政府必须针对国营企业建筑公司领导人员，进行改组。如果是“心有余而力不足”何妨邀私营建筑业共同经手完成。

国营企业建筑公司经理人员改组为当务之急，刻不容缓进行！以免工作事故，一再重演！