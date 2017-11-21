Posted by admin

政府须更加理性 不需进行税务预算制度

政府本年税收编低可从到本年十月份税收完成税收指标67%看出端倪，根据以往的经验，政府会加足马力于年终之前紧追，提高税收完成率目标，并不排除进行Ijon的措施（Ijon指使用明年税收基准线为税基，即提早税收或预付税金之意为比喻）其实，如对义务缴税者施强制性的Ijon制度；即提早催收明年税收以保税收安全，结果会弄巧成拙，得不偿失，反而带来负面影响，虽然前任财政部长班庞帕罗佐尼科罗（Bambang Brojonegoro）曾于2015年施此计，以企图达到高税收指标。

现任财政部长丝丽穆莉亚妮（Sri Mulyani）强调禁用此法（Ijon）过去税务署长不得已使用Ijon法以弥补年度税收不足，但此法损害下一年的正常税收制度。据资料，到本年十月份，税收刚达到869.6兆盾，或刚完成2017年收支预算草案（APBN）税收支表1238.6兆盾的67.7%。

财政部长丝丽穆莉亚妮禁止税务人员进行税收Ijon法，或提早催收税务欠以完成税收指标。她说她严禁施用该（Ijon）法，那是不公平和破坏税赋资料系统，如有税赋人员登门要求缴税者Ijon（预付税金）的话，可向她投诉。

她说，另有更理智的措施，那就是开发税收资源和潜力。她从周期性的调查资料，发掘新的税务资源，税收管道。我国税收仍低，但我国税收潜力大国基，IMF预测我国价值税（PPW）税收可相当于国民产值（PDB）1.5%。

政府面临到年终税收仍低的难题。之前税务署长曾施税收Ijon法，如今改名为揇inamisasi”方法是：传叫大税户，要求立即缴清税务欠教，合税务公共条例（Ketentuan Umum Perpajakan简称KUP）。义务缴税者缴付年度所得税PPH是按月依之前一年PPH欠款计算于年度年终，缴税者重新计算税金以年度落实营利计算之一。缴税者经缴税通知单（SPT）缴税，报PPH（所得税最后期限是来年的4月30日）。

Ijon收税短期内可弥补税收不足，但对长期不健全，将破坏税赋资料系统的健全性。政府五年来，税收仍低应从税户收入低的角度来看。如果政府不计后果，强制收税，只有打击国民企业参和国民大众的福利。政府债台高筑，负责累累，也是政府苦衷。但是政府需更加理性，不能一意孤行；消除贪污，奢侈浪费，提倡推广廉洁节约风不搞与民生福利无直接关联的“形象大工程”为解决税收短少的途径。