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政府须全盘审核牢狱的状况

政府不但须革职中爪普沃利佐（Purworejo）监狱长，而且必须全盘，全面审核全国牢狱的状况。不然，原以牢狱为培育犯人“放下屠刀，立地成佛”以能悔过自新，出狱后重新做人。反而成为控制和自由贩卖毒品的场所。在上Purworejo监狱案件证实上事件：狱长和毒贩合作进行狱中毒品买卖活动。幸好肃毒单位（BNN）看出蹊跷并逮捕狱长差约诺亚迪沙特利延托。疑接受数百万盾源自毒贩克利四迪安古苏玛（Kristian Jaya Kusuma）款项。

司法人权部长劳利（Yasonna Laoly）说，将依法革职该狱长，以示警戒。之前中爪肃毒机构（BNN）苏帕利安托（Suprianto）披露，预测上狱长受收克利斯迪延托数百万盾买卖毒品款项，是经银行汇款，初步检查。他是自从当上Nusakambangan毒贩监狱主任时就开始收毒品买卖汇款金。肃毒机构也逮捕其数同僚，如今狱长和其同僚克利斯迪安已被带往雅加达以使深入调查案件。BNN是在2018年1月15日逮捕正在狱中值勤的上监狱长。以上说明狱中监督管理不到位，“上樑不正下樑歪”狱长尚且如此，更何论其属下？是以令人担忧！。毒品蔓延毒害国民危害性，破坏性不可言喻。预测我国有610万毒品“瘾君子”他们中数千人嗜毒品，而且大多数是年轻一代。令人惋惜感叹。

传言毒品渗入糖果食品，摊贩卖给儿童小孩，危害身心，健康发育不容忽视。根据BNN视察资料，我国是全球毒品大市场之一。那是因为国人对毒品黑市场和使用毒品的暗中流行不够戒备和肃毒不够，严厉所致。

国人不够积极肃毒，听听大毒贩弗列迪（Freddy Budiman）对哈里亚扎尔（Haris Azhar）不久前的自白。毒品交易所得流入官员口袋中，但如今没有下文。而政府小组也难揭出真象。财政交易中心（PPATK）预测毒品交易款项2014年至2016年，达3.6兆盾之多。

为此，希望政府树立严明的法治，从严惩办毒品贩罪犯。佐科威总统初上任曾令对毒品重犯施死刑并实施，但后来不再执行。处死毒犯显示我国政府彻底贩毒的决心。对反毒品出重拳，治毒贩滥用毒品罪行出重典治理，法律不再打瞌睡。因为毒品已经严重毒化社会风气贻害国民大众。断送年轻一代美好的前途，毒品是国民大众社会的公敌，须彻底治理消除。