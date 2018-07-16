Posted by admin

政府执自由港公司部分股权还要绕许多坎

我国政府执有印尼自由港公司（PT Freeport Indonesia简称 Freeport）部分股权事还要绕许多坎。上周国营PT Inalum和Freeport Mc Moran矿产钜业签订的主协议书Head of Agreement简称HOA在政府真正执有Freeport51%股份之前还要绕过许多坎。

可惜政府不曾向公众公开化说明真象，合以上协议（HOA）Inalum国营企业将执40%合伙人Rio Tinto 在Grasberg矿区的股份和购买9.36%Indocopper Investama也是属于Freeport Mc Moran简称FCX的股权。

国营企业（BUMN）国务部长莉妮（Rini Soemarno）称，以上协订是守制受约性的，但Rio Tinto方却相反，称国营亚沙汉铝公司（PT Indonesia Asahawa Luminium简称Inalum）和自由港Freeport Mc Moran Inc矿业钜业有关印尼自由港公司PT Freeport 不守制约。Rio Tinto于上周正式书面说明：PT Inalum国营企业和自由港公司Mc Moran Inc已签署的有关在印尼Grasberg矿区的执有合约是没有守制（受约束）性的。以上只是为方便Rio Tinto在Grasberg的股权出售给Inalum。价值约35亿美元左右。

政府原本设法施压予Freeport，其矿业经营准字IUPK在转移部分股权完成后发出，意乃倘Freeport希望准字赶快发出，51%股权转移须顺利进行。其实Freeport和政府的合伙经营准字KK于2021年才完期，延长与否权在我国政府手中。政府已决定替换KK成IUPK以握有最大股份已取得更大的收入。

但以上言之过早。还要绕过许多坎。还要承担多年来采矿所致环境破坏的修护工作。国际司法专家尤哇纳（Hikmahanto Juwana ）视以上政府和Rio Tinto的意见分歧为异点。须澄清各方有须承担的不同的法律责任。

一，虽然Freeport不成为最大股东，仍握有督导公司行政的权利。二，Freeport要求保证往后经营能稳做两倍；即到2041年止。这样能稳拿到2041年的经营权。而以上和2009年第4号矿物能源条例（UU no 4/2009 tentang Mineral）精神相违背。

三，Freeport对有关矿产废墟的环保条例认为太严格。四，周遭原住民传统住民没有被参与是不对的。

以上道路慢慢，还要绕许多的坎。其实政府不需要匆匆忙忙，草率决定大事。也要对大众进行公开透明化说明，以取得大众的共鸣。