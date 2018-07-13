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政府成功收购自由港51巴股权

印尼自由港矿业公司的撤股谈判终于有了圆满的结果，印尼将自美国自由港(Freeport McMoran)收购印尼自由港51％的股权，约等于53.9兆盾，印尼政府透过印尼铝矿公司(PT Inalum)收购印尼自由港矿业公司51％的股权。美国控制的印尼自由港矿业公司已在印尼开发了约50年。

在美国控制下，印尼自由港矿业对印尼的经济或矿区巴布亚的贡献并不大。虽然印尼自由港矿业公司聘用了印尼劳工，也交付了专利权使用费，及颇高的税款，也分红给印尼国库。

但印尼政府在印尼自由港矿业公司里，只占不到10％的股权 。印尼自由港矿业开发出来的矿石包含那些元素，印尼政府也不清楚。而自由港矿业是否有少报开发出来的金、银、铜的数量，印尼政府也不知情。是否也开采出其他更贵重的矿物质，印尼政府更不知情。

印尼政府在印尼自由港矿业公司只占极少数的股权，因此无权过问以上问题。按照印尼宪法的规定，印尼国土里的所有矿物都属于印尼国家所拥有。印尼自由港矿业若要延长合约，必须释出51％的股权给印尼政府。其他外资矿业公司也一样。

其他矿业公司都遵守印尼宪法的规定，只有印尼自由港矿业公司不愿意遵守印尼宪法的规定，并提出各种理由不愿意释出51％的股权给印尼政府，甚至于拟将印尼政府告上国际法庭。

印尼1945年宪法第33章第3节规定，印尼国土里的所有天然财富，包括土地与水源都是属于国家的资产，并尽量用于提升人民的福利。

政府要收购印尼自由港矿业的股权并不容易，政府是根据印尼1945年宪法，向自由港要求让出51％的股权，否则不予以延长开采准许证。其实，所有在印尼的外国开矿企业都应该遵守以上宪法的规定。

能源与矿物部长佐南说；其他外国矿业都愿意遵守以上宪法，只有美国控制的印尼自由港矿业公司百般刁难，甚至于威胁交国际仲裁机构裁决，及辞退数千名印尼员工。美国自由港矿业Freeport McMoran 一直在逃避应负起的责任，释_51％股权给印尼政府。

我们敬佩政府的努力，对美国自由港的威胁毫不惧怕。在佐科威执政的3.5年时间里，不断的与美国自由港矿业公司谈判，虽然面对许多阻碍，政府驳斥美国自由港矿业公司一个又一个不合理的理由，最后终于政府获得胜利。

维护国家的主权不但在土地上，也在国家的天然资源及矿物上。今年初，印尼最大的天然气区块玛哈干区块(Blok Mahakam)，政府透过国油公司(Pertamina)从法国企业Total E&P手中收购玛哈干区块，虽然也经过慢长的谈判，但不如与自由港谈判那么困难。

1945年宪法的使命，经常被有心人为了自己或集团的利益，用人民的名誉歪曲使用，使国家蒙受巨大的损失。在佐科威总统执政的时代，自由港与玛哈干回归祖国的怀抱，将成为其他被外国控制的国家资源的回归祖国的榜样。