Wednesday, August 30th, 2017 | Posted by

政府应小心面对自由港设的陷阱

印尼大学国际法律学专家尤瓦讷(Hikmahanto Juwana)希望政府小心应对自由港有关析股的股价问题。政府与自由港是否已经同意自由港析出股价的问题，估计自由港将要求以最高的股价折出其股票，而政府则希望以最便宜的股价析出。

尤瓦讷说，如果自由港定下的股价太高，政府将难以接受，这就是尤瓦讷所谓的可能出现自由港公司的陷阱。这对政府很重要，政府不应该一再的示弱，不要被人民视佐科威政府为软弱的政府。

有关政府公布与自由港公司成功谈判的结果，被认为很好，因为政府成功要自由港公司遵守2009年第4法令第170章，即有关工作合约(Kontrak Kerja)禁止出口原矿，必须在国内提炼至少成为半成品的法令。

虽然目前仍然有出口原矿，那是因为自由港公司已同意改变“工作合约”成“特别矿业准证”。根据特别矿业准证的102及103章，未规定必须在国内提炼原矿为半成品的时间限制。但根据2017年第1号政府条例，规定自由港公司必须在5年内完成在国内提炼半成品的规定。

矿务与能源部长佐南称，8月27日政府与自由港公司在矿务与能源部办事处谈判，最后达成5项共识。

1.解决印尼政府与自由港公司之间的问题，乃根据“特别矿业证”政令的规定为法律依据。

2.自由港公司析岀51％的股权给印尼人民。

3.自由港公司有义务在5年内兴建提炼厂或最迟于2022年10月完成。

4.政府从自由港获得的收入，应该比现在采用“工作合约”制更多。

5.自由港公司执行以上4项“特别矿业准证”的内容后，自由港公司可获得延长开采准证最多2次10年，即至2041年。

经过冗长的谈判，最后自由港公司终于同意析出51％的股权，当初自由港只愿意析出30％股权，但政府坚持自由港公司必须析出51％的股权。而且从2018年开始分阶段进行每年析出20％股权，至到2022年共析出51％股权。其析出的股权可以由印尼中央政府、地方政府、国营企业、地方企业、私营企业购买。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=191941

Posted by on Aug 30 2017. Filed under 社论. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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