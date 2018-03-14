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政府和肃贪委员会须秉守原则

当一资深部长要求肃贪委员会（KPK）暂停侦查参选地方首长之贪污嫌疑案时，令人匪夷所思，地方首长选举时为选出廉洁自律，英明的领导人，和贪污腐败划清界线，以上要求引起争议为理所当然的事。那是政治，法律和人权统筹部长维兰多发出的声明，并称已和最高检察院及普选委员会（普委会KPU）取得共识。

维兰多周一（2018年3月12日）于其办事处说明，倘未被选定为候选人，肃贪委员会可移送法办绳之于法，但如已选定为地方首长同步选举的参选竞选候选人，则要求暂停进行侦查工作，定为见证人或嫌疑犯。

并如肃贪委员会（KPK）执意进行，将影响其在地方行政首长同步选举（Pilkada）中的得票率。因为已涉入政治的领域，影响竞选候选人和推派政党的政治影响力。

多方为维兰多之言表遗憾或惋惜。其实，政府和肃贪委员会须高举反贪肃贪的旗帜，为廉洁政府形象树立典范，只有清廉自律的地方首长，才能受国民拥戴成为地方政府掌舵人。带动地方经济繁荣。

如所知，不少政党政治菁英，涉牵贪污案件被肃贪委员会逮捕归案。有的锒铛入狱，变成阶下囚。

譬如从业党（Golkar）前党魁瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）民主党（Partai Demokrat）菁英阿纳斯（Anas Urbaningrum）等官因涉贪污嫌疑案闹得满城风雨，其政党民望也因此江河日下。

公众拭目以待，肃贪委员会（KPK）是否秉守原则，向地方首长同步选举参选竞选的候选人亮剑，法律面前，人人平等把贪污嫌犯一网打尽。

政府、政府部长理应和肃贪委员会（KPK）步调一致，彻底反贪、肃贪、绝不让贪污腐败在我国滋长蔓延。我国必须走出贪污腐败的枷锁，把肃贪进行到底。