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政府专注于工业生产的发展

佐科威总统已颁布2018年国民工业指南和长期规划的总统法令（Perpres）以明确今后工业发展动向；达到工业生产的发展为经济成长提供正能量。

通过上法令，定未来有限发展工业生产主力如粮食工业生产，化工、化妆品、医疗设备、纺织、皮革、鞋类工业生产，还有交通车辆零配件，电器和发展能源动力的工业生产。

工业生产的发展能促进国民经济成长，工业生产把原料加工成品增加其经济附加价值。并收容许多的劳动力。工业生产品出口将创汇不少，并增加国家税收，关税收入。工业部长艾尔朗卡（Airlangga Hartarto）上周说：“我国不能一直出口天然原料资源，须先加工成品才出口。”

其实从工业生产原料加工成品更具附加价值（MVA）此点上，我国位居东盟（ASEAN）首榜达4.84%，在东盟45%水准之上。在全球，我国排名第九，工业生产奉献国民产值率在全球五大之一，超出日本，印度和泰国。在这数据化时代，政府尽一切努力，推动工业生产向前发展。规划工业生产4.0纲领定5项工业生产为示范优先发展的项目。

譬如食品，饮料工业生产拥有大市场，2017年有 9.23%的增长幅度，并成为奉献国民产值（PDB）最大的非油气品达34.33%的工业生产。而棕榈油2017年出口额达到317亿美元。

而为加速工业生产发展，4.0现代化数据电子化科技支撑工业生产效率化发展，提高产品品质加强工业生产产品竞争力优势。我国对未来充满积极的信念。到2030年我国有人口红利，具有60%人口潜在劳动力，一半人口已掌握现代化资讯科技而对科技资讯产额需求也更加强劲。

工业生产将成为我国经济发展的主力，以便我国成为工业强国的希望指日可待。

如果政府专注于工业生产的发展，加上现代化生产科技技术的支撑进行现代化科技化的工业生产，创数据化工业生产新业态。生产效率化，产品品质优质化，就能在国内，国际市场占有一席之地。

希望政府持之以恒，贯彻执行工业生产发展纲领。顺序渐进工业生产发展将能开花结果，并能带动中小工业生产一起成长壮大。