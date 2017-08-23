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推动贷款发放的增长

印尼中央银行(央行BI)终于下调7天贷款隔夜利息0.25点，另外存款贷款利率也有调幅，希望上举能推动贷款发放增长，进一步推动投资和消费增长。

央行总裁阿古斯．玛尔托瓦尔托约(Agus Martowardojo)说明，调降利率决策符合货币宽松政策，并有通货膨胀，年度赤字受控制的良好条件，加强银行业和国民金融稳定。并有助于经济平步青云成长。

央行资深副总裁贝利．瓦尔吉约(Perry Warjijo)说明，有几个因素影响央行以上决定，首先是通货膨胀率低，虽然本年初六个月内有电费基价的调涨措施。年度财政赤字仍能控制在国民产值(PDB)1.5%至2.0%之间，(明年可能在2.0%至2.5%)第三点是美联储(Fed)耽搁调息，虽然预测到年底前的九月或12月美联储可能会调两次息。

国民对央行的措施表支持，如所知，堆积闲置在银行的第三方，客户存款资金多达逾5000兆盾。但另方面，中小企业工作贷款资本，向银行贷款难如登天，贷款利息高，贷款手续繁文缛节，让贷款者望而却步，自难而退。

银行“持盈保泰”恐怕呆账风险，更乐于发放消费性贷款如购物信用卡、汽车贷款、房屋贷款等，其实银行为协助政府推动经济发展的桥梁作用，理应协助政府，大力发放企业，中小企业低利贷款，让企业输血后，起死回生，企业，工业生产能蒸蒸日上。

央行调降利率之外，是否也推动银行业，大力发放工作资本贷款？值得深思、审思，国民企业协会(Apindo)不久前经研讨所得，指出，我国银行贷款利率为东盟(Asean)最高。据2016年2月份资料，我国银行贷款利率大约11%。比新加坡(3%)、大马(4%)和越南(6.5%)高出不少。

这和我国银行业工作效率化欠善有关，人事成本消费重，加上高通货膨胀率，呆账率，呆账风险高，使银行业营运成本高，相对不能提供贷款低利率。

但是银行业为吸引客户，也提供高存款利率优惠大约6%，也和邻国新加坡(1%)、大马(3.5%)和泰国(2%)同比高。

为此央行调降利率须由银行业后脚跟上，降低贷款利率和更大力发放企业，中小企业工作资本贷款利率为要，发挥国民银行业为协助政府，国家推动经济的桥梁和媒体作用。