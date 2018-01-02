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接手玛哈坎油田 以加强能源储备防线

自2018年1月1日起，政府正式自印尼Total能源企业（Total Exploration&Production Indonesia 简称TEPI）接手位于东加里曼丹的玛哈坎油田：Blok Mahakam的经营管理权。

以上显示并加强北塔米纳国油公司（PT Pertamina）满足国民油气能源需求：加强政府矿物能源储备防线。虽然面临经营管理效率化的难题，挑战也很大。矿物能源（ESDM）部长佐南（Ignatius Jonan）提醒北塔米纳公司能持续进行已走上轨道的经营管理并加强效率化措施，保持生产量，提高生产科技技术进行效率化生产为优先，尤其Mahakam油田为旧油井。需要良好的经营手法以能永续经营。

北塔米纳上游Mahakam公司如今拥有51%或以上及东加省地方政府PI 公司10%股份。北塔米纳可兜揽承包商分利合作共同经营模式（可兜一售39%的股份予合作分利商）共同进行开发经营管理油田。

以上和之前Total的分利合作经营合同已长达50年之久。于1996年10月6日和最后延长于1997年3月30日签署。到2017年12月31日到期结束。此油田包括Peciko、 Tunu、 Tambora 、Sisi-Nubi和 South Mahakam天然气田，另外就是Bakapai和Hardil油田。面积共2.738,51平方米,位于东加省的陆上和海上油气田。目前生产量天然气为1.635百万立方米日产量油田产量1.635（百万立方米）。油气上流企业主任亚敏（Amien Sunaryadi）说Mahakam油气用储量可维持15年使用。以开发新油井和修复旧油井为重点。

相信北塔米纳已有能力自行开发经营管理效率化措施。之前已有老道经验；譬如从Caltex接手CPP油田，从BP和Kodeco外资企业接受油气田。

而北塔米纳公司如今已掌握先进油气业科技技术和经营管理的手法。但是效率化措施和以民生福利为前提的原则须坚持。和贯彻执行。保持我国油气业自主的信誉和民望，为国家人民能源需求作出更大的贡献。