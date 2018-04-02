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扩展蝦养殖场的建议需要支撑

经济委员会和国民工业（KEIN）有关在东楠榜（Lampung Timur）区扩展蝦养殖场的建议值得政府推崇支撑，以能加强我国渔产品加工工业生产，以上加工经济附加价值大。

以上建议打破近三年来渔业发展的沉默；没有听到佐科威政府“以海强国，以海富国”的振振有词，其实，当初佐科威政府高喊发展海洋渔业的口号。但不见开花结果，而渔产品加工工业生产抱怨渔原料不足，而渔民也抱怨禁用托网（Cantrang）捕鱼的怨声四起。

当然国民也关注海洋渔业部长苏茜（Susi Pujiastuti）所做的努力；击沉外国走私渔船，然而这还不够，在发展海洋渔业建设上还没有彰显亮丽业绩。

KEIN到现场视察结果，发现渔业建设没有综合性的规划发展。如所知该区之前有过蝦产工业风光期并能销售国外，为国家奉献不少外汇，那里曾以Bumi Dipasena蝦养殖场出口，并收容上千劳动力。生产高档的蝦品种，以外销日本、美国和数欧洲国家。以高品质高科技生产的蝦类，为当年执政的前总统苏哈多予高的评价并得国外赞语。当时高品种蝦日产量达200吨并不破坏其天然生态环境，值得当前政府效法学习。

“去其糟粕，取其精华”我们必须向前人学习，并把成功之道发扬光大，KEIN主席穆罕默德纳吉（Mohammad Nadjikh）要求佐科威政府能考量接纳上建议，扩展蝦养殖场建设，不要让之前风光的蝦养殖场荒芜掉，也发展传统渔场科技化生产作业，以能供应国内渔业加工原料供应充足。政府出资进行渔业现代化生产。这样渔业工业化生产，提高渔民收入才有指望。政府可邀请合营企业参与和分享营业利润，主要有明确的法则和法律保障，国内外渔业投资发展，将能促进我国渔业生产，建设的发展。

我国有丰富的海洋和渔产资源，善以发挥利用开采使用，将对我国和渔民的福利生活有所贡献。让我国渔民和农民一样贫穷的形象可以慢慢改变过来。