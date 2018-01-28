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房地产业蓬勃发展

许多国营企业和附属公司在建设各种房地产项目方面的积极性越来越高，须知如今无论是垂直向上的还是占用地面的住宅，需求量都不断上升。四家国营开发商，即PP Properti有限公司, Wika Realty有限公司, 国家住房公司（Perum Perumnas）和Adhi Persada Properti有限公司，准备为我国各大城市的各类房地产项目投资至少40兆盾。

去年被视为低迷的房地产行业今年将开始复苏。 房地产项目的爆炸性增长由力宝集团(Lippo Group)牵头，其颇具魄力的项目是芝卡朗区的Meikarta，投下资本约为278兆盾。大型开发商在一些城市的房地产业也不断扩张，几乎每个星期都有一个新的公寓项目启动。

房地产行业崛起的迹象正变得越来越明显。人们相信今年房地产行业正蓬勃发展，其崛起得益于各种积极的情绪。首先是达5.4％较高的经济增长。而高经济增长是由高公共消费驱动的，这标志着民众购买力的增加。

第二个积极因素是贷款利率的下降。印尼央行的基准利率为目前4.25%的央行7天逆回购利率，它将推低贷款利率，包括房地产和建筑贷款。金融服务管理局（OJK)和央行继续努力使货币政策传导有效运行。也就是说，如果央行的基准利率下降，银行很快就会跟着降低贷款利率，从而使实业部门能够蓬勃发展起来。

在利率下调方面，开发商还在等待通过贷款价值(LTV)和融资价值(FTV)规则的放宽，进一步减轻首付款。另一个支持房地产业务的因素是由佐科威总统推动的一系列战略性基础设施的竣工。

许多战略性的基础设施，如高速公路、机场、火车、大众捷运(MRT)和港口将在今年和明年完成。良好的基础设施，犹如房地产行业的维生素。完善的基础设施是区域间互联互通的保证，而且还将促进这些地区的房地产市场。

其他的积极情绪是我国从全球各主要评级机构获得的投资级评级。这一地位将吸引外国投资的流入，并增加上层社会公民的人数。我国在2011年第一次获得投资等级时，房地产市场就在2013年繁荣起来。因此，我国在2017年从标普、惠誉和穆迪获得投资等级后，必将在2018年起的数年内对房地产行业产生影响。

除了上述的积极情绪之外，政府和相关部门仍需要提供激励措施，并聆听房地产业者的心声。其中是许可证办理的加速。在2016年8月，通过有关低收入民房的第XIII轮经济政策配套，政府已经把原来需要的许可证从33个减少到11个。

以前的低收入民房开发时间平均为769到981天，现在可以加速到44天。然而，开发商认为在现场的实施仍存在许多障碍，许可证的办理程序还嫌困难和复杂。

政府还需要考虑通过税收激励措施来推动房地产行业。一些有待解决的事情是降低取得土地和建筑所有权的费用，以及减轻对某些类别房地产的奢侈品销售税。

政府应该全力支持房地产行业。因为，这个行业能够吸纳大约500万工人，并成为174个相关行业和其衍生行业的支撑者。此外，目前还有1500万左右的家庭无家可归。

房地产行业对于国民经济来说十分重要，因此需要创造一个有利的商业环境。须知当经济增长时，房地产行业是第一个扩张的。相反，如果经济崩溃，房地产行业也是第一个受到冲击倒闭的。