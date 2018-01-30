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我国须加强工业生产

前财政部长察迪帕斯利（Chatib Basri）有关国民经济发展中须加强工业生产值得深入关注留意，工业生产产品奉献率比原物料天然资源奉献率低。以致难于发挥使用全球市场发展良机。

他于上周经济研讨书（Indonesia Bureau of Economic Research/IBER）发布会上说明：以上工业生产弱势使我国不能享全球经济成长，包括美国经济成长的良机，对我国不利。譬如我国出口奉献国民产值25%其中以原料和能源出口为大宗，而原料出口价格仍依赖国际原料价格，当煤矿和棕榈油价格上升，我国经济也随之上升，就如2002年至2012年时的状况，但接着，价格下降，我国经济也跟着下挫。

他说明，2017年第三季度新加坡经济成长率5.2%，大马6.2%，我国不能享有经济成长硕果原因之一乃我国工业生产不强劲，为此我国须自省反思努力加强工业生产。

国民协商论坛（Forum Rembug Nasional）不久前的资料指出工业生产对国民产值奉献率显著下降，五年前奉献率曾达到21%，但最几年来有下降趋势。并有数工厂关门停业，有的选择迁厂移址他国如越南，缅甸等以能保持竞争力。以上对我国经济成长不利。先进国家工业生产对国民产值奉献大。而我国却依赖国民消费成长。占有59%奉献率。使进口品增长。政府必须更加努力推动工业生产动力。让国民经济更健全，更有竞争力。

佐科威总统卯足劲，使出全力推动国内工业生产增长，国民支持政府以上努力，不但扩大内需，也能提高全球市场竞争力，着重粮食和农业生产。以能收容大量劳动力，取得双面效益的影响。

工业发展团体（UNIDO）对我国努力发展工业生产有良好的评价，把我国列在全球十大排行榜内，位在墨西哥和西班牙，甚至英国俄罗斯之上是对我国政府很大的鼓励。

国民支持政府努力发展上游工业生产，提升出口产品国际竞争力，以能在全球市场占有一席之地。提高人源技能，产品品质和价格竞争力。

我国拥有丰富的天然资源，辽润和肥沃的土地，善于发挥使用，必能成为工业生产发展的国家。我国不能再依赖原物料出口为经济成长的基础。