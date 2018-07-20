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我国贫困人口标准太低

中央统计局（BPS）关于贫困人口减至占总人口9.8％的报告，需要谨慎对待。到目前为止，政府仍然使用远低于世界银行的贫困标准，因此中央统计局的上述报告还是靠不住的。

近来政府一再声称我国已进入发达国家行列，因此理应敢于使用正式的国际标准，以免愚弄人民。使用低标准使得贫困人口似乎只占我国人口的一小部分，借此自欺欺人，徒劳无益。

根据中央统计局上周发布的数据，贫困人口的数量仅占总人口的9.82％或2595万人。但由于其贫困的测量标准不符合国际标准，政府的报告总是引发反弹。

斗争研究圈（Lingkar Studi Penjung或LSP）研究员Gede Sandra要求政府向公众解释其使用的贫困线标准。他说：“我们在衡量贫困人数方面不公正。中央统计局设定的贫困线太低，每月只有38万7千盾，或每天1万2900盾，转换成美元的话每天收入不足1美元。”

他说，事实上国际贫困线为每天1.9美元，它几乎是我国政府贫困线的两倍。Gede说：“科菲法（Khofifah Indarparawansa）领导的社会事务部在2015年仅将贫困线提高到每天1.5美元，我国贫困人口就已占40％，多达9600万人，其贫困率飙升到几达政府官方版本的四倍。”

经济和金融发展研究所（Indef）主任Enny Sri Hartati也提出了同样的观点。她在日前说：“是的，如果按照每天1.9美元的贫困线来计算，贫困人口多达7000万人左右。挣扎接近在贫困线上的人口也有4000万人之多。”

关于政府发放的援助金额，Enny认为尚未生效。她说：“这是一个严重的问题。要知道上述各种援助项目的有效性到底多少，一点都不难，预算既然这么庞大，扶助了多少穷人呢？”

去年，中央统计局甚至发布了关于贫困儿童的惊人数据。根据全国社会经济调查（Susenas）的结果，全国贫困儿童占13.31％。而近一半（47.39％）的我国贫困儿童是在爪哇岛。这的确叫人费解，因为国家的发展建设一向被认为偏重爪哇岛，实际上却无助于消除其居民，特别是儿童的贫困。

这是个可悲的事实，因为贫困是妨碍儿童根据其最大潜力成长和发展的根本原因之一。在贫困中成长和发展会影响儿童的健康和营养、教育程度和儿童的社会幸福感。他们在经济上独立生活并在劳动力市场取得成功的机会也较小，而且有限。

上述数据非常出乎人们意料，让我们对一些事情有了更清晰的了解：一，这期间集中在爪哇的发展建设在缓解贫困方面并不成功；二，爪哇贫困儿童的数量显示出经济差距；三，一些省份与其他地区之间的经济差距也很大。

既然有这么多的事情需要解决和改善，我们，尤其是政府便不该掩盖事实。我们为什么不用国际标准来衡量贫困呢？掩盖穷人数量远大于官方公布数据的事实，只能欲盖弥彰。

我们要求政府和利益相关者实事求是，并愿意接受事实。只有通过诚实的心态才能了解真实的情况，并制定解决贫困问题的行之有效的政策。