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我国投资表现差强人意

佐科威总统对我国的投资表现似乎不太满意，因实行了各种简化投资的政策，政府也获得了很多国际赞誉，但实际上的成就却不令人鼓舞，依然比不上一些邻国。

周三总统在由其主持的局部内阁会议上，要求部长们继续简化规则，特别是遭国内外投资者抱怨的那些方面。内阁秘书柏拉莫诺（Pramono Anung）在会后称：“因还有太多的问题，导致我们在投资和出口方面还缺乏灵活性。”

在会议上，总统限定部长们在两周内简化有关投资和出口的各种规则。柏拉莫诺表明：“如果还是未能完成，将通过总统条例来加以规范。”

去年我国的实际投资增长了13.1%。出口也增加了。但我们周近的国家却进步得更快。泰国和越南实现20%到30%的外国投资，印度甚至还可以增长50%左右。为什么我国就不如其他国家呢?

然而在执政的3年里，佐科威已经发布了16轮经济政策配套，获得国际社会的广泛赞誉。而我国的营商环境排名上升，竞争力水平也提高了，近期还得到了投资级的评级。为什么我们仍会输给邻国呢?

对此事的看法中，包括对我国缺乏良好的商业保障和法律保护的批评。但投资统筹机构领导人托马斯（Thomas Lembong）说，其原因与监管以及这个国家的领土范围过于广阔的问题有关。许多规则朝令夕改、不稳定和重叠。税务问题也是因为管理不善而受到抱怨，随后还有劳工许可证、土地和建筑的问题等。托马斯还提到国营企业过于主导的地位，受到投资者抱怨。

我们希望政府能够深入和全面地研究这些问题。我们实不该为已做出的些微成绩沾沾自喜，而要与其他国家做一个比较，须知那些国家并没有停步不前。

印尼竞争力和经济发展研究所(ICED)创始人Jimmy Gani曾经说过，信息和通信技术将成为成功的关键。要提高全球竞争力，需要以信息和通信技术为基础的加速发展战略。

他说：“如今无论是在教育、人力资源质量、技术等方面，我国都堪称落后，以致我国在东盟地区，特别是在世界层面上的竞争力，仍然比不上一些邻国。”

政府应以更诚实和坚决的态度审查和评价问题，比如为什么在16轮经济政策配套出台后，对实体部门的影响还不是最优的呢?我们的经济表现为什么仍不能稳步向前?为什么实业部门依然萎靡不振?为什么民众购买力得不到提升?

我们希望政府对发展建设中发生的各种问题更加敏感。例如关于托马斯所说的，国营企业在基础设施项目上占主导地位的问题。

我们希望涉及国家所有潜力的经济发展趋势，能够得到最佳的驱动。不仅是大规模的外资和私人企业，即使中小微企业的作用也不容忽视。我们期待对改善人民福利产生积极影响的发展，政府采取的政策因此必须能够惠及全民，包括最底层民众。

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