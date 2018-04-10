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我国应发展水产养殖业

印度尼西亚自古被认为是资源丰富的国家，但为何人民并不富裕？那是因为我们未能好好的利用所拥有的资源。

我们不曾好好的研究如何利用丰富的天然资源，不但没有研究如何运用陆上的资源，也未曾研究如何运用海上的资源，而我国的疆域拥有三分之二是海域。

就如在陆上一样，我们只会开采海上的资源，如海洋的渔类，我们只会捕捉海上的海类，很少去研究如何养殖鱼类。

倘若我们与中国发展的养殖渔业做比较，我们会感到气馁。副总统尤淑夫。卡拉曾经称赞中国的渔类养殖业，无论是淡水养殖业或是海水养殖业。

1980年楠榜曾经发展水产养殖虾业，Tulang霸王海滩一带利用其清洁的海水为虾业养殖区，该虾业养殖区成为除了以色列之外，世界第二大的虾业养殖区。

因为有天然环境的支持，养殖虾业蓬勃的发展，数千名虾农因为养虾而改善了生活，当时每年出日虾产超过3亿美元。可惜1997年因为亚洲的经济危机使该养殖虾业倒闭。

我们不是为遇到危机而哭泣，而是可惜为何养殖虾业没有继续发展下去，可以提升数千户养虾农的生活水平。

我国民族的一个弱点是太过容易情绪化，我们经常把问题当着是自己的问题。当我们不喜欢某个人时，我们只看到他的缺点，而忽略了他所有的优点。

这与中华民族不一样，邓小平教导中国人民要向前看，只要对大众人民有好处就可以去做邓小平的原则一直至今仍然被尊重及实行，他说：“不管黑猫还是白猫，只要会捉老鼠的猫就是好猫”。就是因为这样的原则，使中国从一个铁幕国家改变成现在开放的国家。

倘若我们的民族要进步，我们不应该被过去的事所捆绑及只会指责别人。我们应该从过去的错误中学习，不要再犯同样的错误。

被国家没收的财产，其实可以交给其他有能力再发展养虾业的人去发展更有价值。我们应该再发展新的养虾业，让我国的海产养殖业，成为我国的经济力量。

不要忘了我国是世界上海岸线第二长的国家，我国应该可以发展海产养殖业，而需要的只是勇气与恒心。

同样的对于其它天然资源也一样，我们有许多以前曾经让荷兰殖民统治者致富的农园，我们有森林，不但可以发展成可持续森林，也可以成为发展经济的中流砥柱。

我们所需要的是智慧，如何将天然资源发展成为我国的经济力量。如果只是开采的话，并不奇怪我国的天然资源，不能造福人民反而是成为对国家的诅咒。