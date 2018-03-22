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我国将繁荣富强 不会在2030年解体

在同步地方首长选举和明年总统选举前夕，人们可以感受到气氛的活跃紧张，街头巷尾似乎都在谈论政治的问题。大印尼行动党（Gerindra）主席帕拉波沃(Prabowo Subianto)发表印度尼西亚共和国可能在2030年解体的声明，吸引全国民众的关注。许多人认为是无稽之谈，但也有不少人表示能够理解该言论的背景。

帕拉波沃的上述声明是通过社交媒体传开的，因此短时间内就传到沸沸扬扬。许多人皱起眉头，不明白为什么会出现这样的预测，相反许多观察人士认为，我国在那一年将成为世界排名前五的经济大国。

普华永道(PWC)在其最新出版物中预测，到2030年我国将成为世界第五大经济强国。排名在我国前面的四个国家是美国、中国、印度和日本。我国将超越德国、俄罗斯、英国和其他国家。

另一个世界机构，即联合国工业发展组织（UNIDO）在其对制造业附加值的评估中，也记录到我国成功跻身世界前十位，成就超越墨西哥和西班牙，甚至超过英国和俄罗斯。

为什么帕拉波沃抛出这种荒谬言论？我们不想指责他没有根据的发言。他提到关于我国解体可能性的预测来自海外的一份研究报告，而他的用意是提醒我们保持警惕。有鉴于此，帕拉波沃就该更全面地说明上述国外的研究报告，以及导致印度尼西亚共和国解体可能性的原因。

这是一个非常严重的问题，因为印度尼西亚共和国是经过长期的政治和军事斗争而建立的，相信我国的每一位公民都不愿意看到自己的祖国因受到外部和内部的威胁而解体。

如果我们进一步加以追溯，对这个国家和民族的潜在威胁确实可以来自外部或内部。但来自国外军事入侵性质的威胁是不太可能了。意即任何强国都不能在不招致其他大国干预的情况下入侵另一个国家。但是代理人战争的威胁确实存在，而且越来越大。来自国外的猖獗毒品走私也一样极具破坏性和毁灭性，足以证明这一点。

通过数十吨毒品以及享乐放纵的生活方式摧毁我们国家和民族，确是一个真实的威胁。如果不能妥善迅速地解决这个问题，将对我们这个国家贻害无穷。

真正的内部威胁是不断扩大的贫富鸿沟。有很多数据可以证明这个国家无论是贫富还是地区之间的差距都在持续扩大。不久前有报道称，我国0.2%的人口控制了约64%的银行存款。这可不是一个令人称道的事实，它是我们加强国家统一和民族团结努力的消极因素。

我们必须尽快处理和消除来自国内外的威胁，以免受到其毁灭性的打击。 如果我们要保持祖国的繁荣昌盛，使之能屹立于世界民族之林的话，就要努力进行改革和建设。否则我们看到和预测到的祖国的进步，犹如海市蜃楼般脆弱和不实。

我们必须保持乐观，坚信这个国家和民族将继续存在，须知它是各族人民艰苦奋斗建立起来的国家。我们相信帕拉波沃是出于爱国之心发表的这种声明。因此我们需要各方誓死捍卫国家统一和安全的承诺和决心。