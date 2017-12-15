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我国外交政策坚定不移

我国政府对支持巴勒斯坦人民斗争的坚定承诺，是对我国反殖民主义政治路线的强调。即使认识到巴勒斯坦争取独立的斗争是多么困难和复杂，我国的外交政策态度也从未改变，仍然坚定不移。

佐科威总统说：“在我国每一次的外交活动中，都站在巴勒斯坦人民一边。” 佐科威总统的说法虽是一种修辞法，但我国的确总是这么做的。

我国在伊斯兰会议组织（OKI）在土耳其的特别高峰论坛的政策，必然得到一些国家的赞赏。巴勒斯坦总统马哈茂德阿巴斯（Mahmoud Abbas）直接表达了他对佐科威总统的谢意。约旦国王阿卜杜拉二世（Abdullah II Bin Al-Hussein.）陛下亦表示赞赏。

上述伊斯兰会议组织高峰会议是为了回应美国总统唐纳德特朗普(Donald Trump)的态度而召开的，特朗普计划将美国大使馆从特拉维夫（Tel Aviv）迁至耶路撒冷（Yerusalem）。这一决定被世界谴责为违反联合国安理会决议。美国的盟国也都拒绝特朗普的政策，认为该政策只是搅浑中东和平进程而已。

佐科威总统认为该事件是伊斯兰会议组织成员团结起来，搁置所有分歧维护巴勒斯坦的契机。他说：“巴勒斯坦问题应该使我们重新团结起来。我们统一看法、团结一致拯救巴勒斯坦。”

他提出了可由伊斯兰会议组织高峰会议提出的六项建议：一，伊斯兰会议组织必须明确拒绝单边承认。两国解决方案是东耶路撒冷作为巴勒斯坦首都的唯一解决方案。

二，所有在以色列特拉维夫有大使馆的国家，都不要听从美国的决定，从而把他们的大使馆迁往耶路撒冷。

三，伊斯兰会议组织成员国可以扮演推动引擎，争取尚未承认巴勒斯坦独立的国家支持，并尽快采取行动。

四，与以色列建立关系的伊斯兰会议组织成员国采取各种外交步骤，包括重新审视与以色列关系的可能性。

五，伊斯兰会议组织成员国必须共同采取措施，增加对巴勒斯坦人民的人道主义援助、能力建设和经济合作。

六，伊斯兰会议组织应该能够成为包括在联合国安全理事会和联合国大会的各种国际和多边论坛上支持巴勒斯坦人民运动的引擎。

佐科威总统的讲话表明，我国在巴勒斯坦和耶路撒冷问题上的立场从未改变。作为一个反殖民国家，我国一贯支持巴勒斯坦人民的斗争，从不承认以色列。从苏加诺（Soekarno）到现在的佐科威（Joko Widodo），我国不能接受以色列对巴勒斯坦领土的吞并，并继续坚持支持巴勒斯坦民族和国家独立的政治态度。

我们支持佐科威政府有关耶路撒冷问题的决定。我们知道，这个问题过于敏感，而这一矛盾往往会升级。我们担心特朗普的上述决定将破坏多年来倡导的和平努力，甚至可能引发更广泛的冲突。

由于伊斯兰会议组织成员国之间竞争不断，他们的竞争不仅是为了经济利益，而且往往是意识形态上的分歧，使问题变得更加棘手。佐科威肯定了在该组织环境中采取统一步骤是很有必要和重要的。

在地区问题解决方式上的差异，随后因意识形态的分歧变得更加尖锐，而这些差异往往导致分裂和难于统一。

我们目睹一些伊斯兰会议组织成员国的团结因ISIS等激进组织的出现而遭到严重破坏。这是一个困扰着伊斯兰会议组织国家意识形态的政治意识难题，其影响也波及到我国。

以色列和美国必然从伊斯兰会议组织内部的冲突和竞争中获益匪浅，因此争取巴勒斯坦独立的斗争将化为一股巨大动力，以及成为决定性的一股力量。

这一挑战应得到伊斯兰会议组织成员的关注，如果他们不愿意让捍卫巴勒斯坦的斗争像一阵风似的被时代所湮灭的话。对我们来说，支持巴勒斯坦意义非凡，须知巴勒斯坦与我国有着长期被殖民的相同命运。

尽管我们作为一个国家也有自身的斗争议程，但外交政策的坚定立场将永不改变，即实现国家繁荣和消除国内的不公平现象。但愿我国政府的态度将继续激励其他国家，尽管最终是由每个国家来决定他们自己未来的命运。

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