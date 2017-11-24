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我国和马来西亚 反击反棕榈油黑色运动

佐科威总统本周三在东马的古晋市（Kuching）与马来西亚总理拿督斯里纳吉（Mohamad Najib）的会晤中，讨论了与我国和马来西亚利益有关的许多问题。而棕榈油的问题似乎是最具战略性的，因为这种商品是出口的中流砥柱，关系到两国数百万工人的生计。

两国领导人同意共同反击对两国棕榈油产业的“黑色运动”。佐科威总统在与纳吉总理一道召开的新闻发布会上称：“我们必须团结一致对抗棕榈油的黑色运动。

佐科威总统宣称反击黑色运动是为了我国和马来西亚棕榈油农民维持生计的需要。他指出在我国有1700万人直接或间接地依靠棕榈油生活。总统说：“这关系到印尼和马来西亚的小农生计。”

我国棕榈油行业的管理，特别是在欧洲确成为关注的焦点。2017年4月，欧盟议会发布了有关棕榈油的决议，并禁止使用基于棕榈油的生物柴油。他们关注的重点是东南亚，特别是我国。欧盟议会认为棕榈油行业造成森林砍伐、野生动物栖息地退化、腐败、童工和侵犯人权行为。

该决议特别提到我国的棕榈油产业是引发诸多问题的原因之一。该决议还敦促欧盟委员会对进口棕榈产品实行单一认证制度，以制止行业的不利影响。欧盟计划将从2020年起禁止使用棕榈油生产的生物柴油。

今年10月欧盟决定在2021年禁止使用基于棕榈油的生物柴油，以及在2030年禁止使用基于植物油的生物柴油。这是欧盟实行的可再生能源政策的一部分。

来自吉隆坡的菲律宾期货（Phillip Futures）分析师David Ng说，欧洲禁止基于棕榈油的生物燃料，将减少对棕榈油的需求。有关棕榈油的决议一旦落实，估计至少有100万吨棕榈油不能被吸收使用。如果有关棕榈油的决议被当作一项政策来实施，我国和马来西亚有权通过世界贸易组织（WTO）提起诉讼。

我们应该关心未来面临的挑战。但如果我们愿意自我反思，要发展我国棕榈油业必须解决的问题太多了。比如财政部长丝莉（Sri Mulyani Indrawati）曾经关注棕榈油企业家在纳税方面的遵从度。她还批评许多富甲一方的公司却没有让数百万农民得到足够的收入来享受上述财富。

数年前的数据显示，有25家大公司控制了510万公顷或几近爪哇岛一半的土地。其中的310公顷已经被种植，其余的尚未被开垦。目前我国的棕榈油种植园面积在1000万公顷左右。已经在证券交易所上市的种植园企业估计是30名富豪掌管的资产。2013年他们的资产总值715亿美元或相等于922.3兆盾。

我们还须再看肃贪委员会（KPK)在数年前进行的研究成果。肃贪会指出，许可证、监督和控制机制有许多弱点，使这个部门容易受到腐败的影响。目前从上游到下游至今没有一体化的棕榈油产业和种植园管理机制。这种情况不符合可持续发展的原则，极易出现有腐败倾向的治理问题。

许可证控制机制还没有问责。例如缺乏空间规划的许可证机制，以及没有一站式的许可证服务中心。

在下游，对棕榈油出口征税的控制效率也不高，因为核查制度没能顺利实行。棕榈油基金全被用于生物燃料补贴。更糟糕的是补贴金的发放对象不对，造成3.25兆盾补贴金的81.7%落入三组种植园企业手中。

实际上，棕榈油基金应使用到重新种植、改善人力资源、改善设施和基础设施、促进和宣传以及研究方面。此外，肃贪会认为棕榈油行业的征税未臻最佳程度，无论是个人还是公司的纳税遵从度都下降。在2011年到2015年期间，公司和个人纳税人的遵从度各下降24.3%和36%。

事实上，政府需要做的事情太多了。我们非常希望，国家棕榈油业未来能继续发展并且可持续下去。但我们也希望其管理更专注和更负责任，从而使棕榈油业能够成为国民经济的支柱，提高人民的福利。