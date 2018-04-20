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我国出口表现仍差强人意

一个国家的经济实力取决于出口。 因为出口额大的国家应对外部压力的能力也更强大，货币不容易被动摇或贬值，经济增长步伐更快，就业面也更广。

出口额并不总是与一个国家的领土辽阔、人口的众多和自然资源的丰富成正比。以中国和我国来说，中国是一个成功出口国的典范，而我国却是相反的一个例子。中国现在是世界经济大国之一，连美国都难以招架。

即使欧洲社会如今也依赖廉价但质量继续提高的中国产品。在2017年，中国的贸易顺差为4220亿美元，出口额达到2260兆美元，进口额却仅为1840兆美元。

反观我国也是一个幅员辽阔、自然资源丰富的国家，2017年我国的出口额为1687亿美元，进口额为1569亿美元，贸易盈余为118亿美元。由于种植和采矿商品价格的上涨，我国的出口额在2011年曾一度达到2035亿美元。但在此之后，随着大宗商品价格的下跌，出口额也下降。

在2018年的头两个月，我国的出口与2017年同期相比略有上升，但由于进口量的原因，贸易反而出现8.72亿美元的赤字。 在过去的六年里，我国贸易从2012年到2014年连续三年出现赤字。如果没有显著的出口增长，今年我国的国际贸易也可能再出现赤字。

贸易逆差会导致经常账户赤字扩大。因为要减少经常账户赤字，主要依靠贸易盈余。我国的服务贸易至今仍然呈现逆差。每当经常账户赤字扩大时，盾币汇率就会走弱。如果由于资本流出导致资本账户也为负数，对我国盾币的打击就会越来越大。

我国的出口价值自2015年以来已被越南超越。2011年我国出口2035亿美元时，越南的出口额仅为799亿美元。但是由于实施自由贸易协定（FTA）的勇气，越南出口额开始骤升。到了2015年，越南出口额已达1620亿美元，而我国出口额却只有1504亿美元。

与马来西亚、泰国、尤其是新加坡相比，我国早已落后。2017年马来西亚出口2175亿美元，泰国出口2367亿美元，新加坡出口3729亿美元，而我国只出口1687亿美元。当出口价值难以提升的同时，我国的国际贸易还受到大量进口的冲击。

过去四年，我国的经济增长率一直停滞在5%的水平，今年或2019年可能还是停滞，其中原因是出口低迷。迄今为止，我国的出口仍然严重依赖于商品或初级产品的出口，即尚未加工的种植业和矿业产品。

展望未来，我国需要有一个精准而全面的策略来提高出口价值和抑制进口，以增加贸易顺差。政府已启动“印尼制造4.0”（Making Indonesia 4.0）综合路线图，重点开发五个制造业部门，即食品饮料、纺织和纺织产品（TPT）、汽车、化工和电子行业。

这五个部门必须具有高附加值。尽管产量不高，但出口值必须很高，因此只有在出口产品具有高附加值的情况下才有可能。我们希望，通过清晰的路线图，投资者争相建立以出口为导向的产业。除了难以替代的初级产品（如煤炭和天然气）外，其他出口产品必须是加工产品。

为了提高出口价值，我国应该毫不犹豫地与某个国家或某个国际组织签署各种自由贸易协定。由于自由贸易协定，越南的纺织与纺织产品很容易出口至欧洲市场。除了增加自由贸易协定之外，我国还必须在各个领域进行改进。

成为高质量产品工业国家的前提是高生产率劳动力的可用性。他们必须具备良好的教育背景和技能，并能够以良好的精神和风气工作。政府需要提供各种投资设施。须知没有投资，就没有生产活动。没有生产，就没有出口。