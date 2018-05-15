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我们须合力共同对付 惨无人道的恐怖份子

德博Kelapa Dua机动军营（Mako Brimob）恐袭造成数保安员死亡记忆狱新，眼泪未拭干，如今更加惨无人道的恐怖袭击事件在泗水发生。5月13日早上，当基督教徒前往教堂作礼拜，炸弹爆炸；至到周日晚数十人身亡，数十人受伤。

我们为此默哀，为何恐怖袭击事件仍在我国发生！我们强大的军队无力追踪恐袭先兆，把恐怖份子铲除干净。我们的宗教领袖无法使惨无人道的恐怖份子觉醒，不再恐袭无辜的百姓！

恐袭爆炸事件地点在迪波尼科洛（Diponegoro）街印尼基督教堂（Gereja Kristen Indonesia）,Gereja Santa Maria Tak Bercela；Jl Ngagel Madya no 1 Baratajaya Gubeng镇和Jl Arjuna的Gereja Pantekosta。在Santa Maria天主教堂的爆炸案疑是自杀爆炸案；而在Diponegoro街的GKI基督教堂爆炸案疑是由三名戴面罩的妇女干的，而在泗水市中心Arjuna街Pantekosta教堂进行空袭的是使用汽车爆炸袭击的。以上三起恐怖袭击案极惨无人道。任何人任何宗教无法容忍，深恶痛绝，已经超越人道主义的行为。佐科威总统为此离开在雅加达的活动，立即赶经泗水前往数医院探望。记录有41人受伤入院治疗，分别在东爪Dr Soetomo和Bhayangkara医院就医。

总统说袭击三教堂是惨无人道的行为。这次袭击时野蛮和非常不人道，所有宗教强烈谴责，拒绝任何理由进行暴力恐怖袭击。公正福利党（PKS）主席伊曼（Sohibul Iman）强烈谴责以上极端暴力行动。尤其袭击宗教场所。他在茂物如此沉痛说明。

从业党（Golkar）政治菁英哈善萨兹利（Ace Hasan Sjadzili）也发出同言，以上野蛮，不负责任的行为是一些不懂得宗教宗旨意义的怯懦者干的。超越人道的行为，他们盲目绝望，失去理性干下滔天大罪。我们对此感到愤怒和深恶痛绝，我们必须手牵手，心连心合力铲除所有恐怖份子的力量。

恐怖袭击事件一再重演使我们倍感痛心，自从15年前巴厘恐怖爆炸案发生，我国警察88反恐部队不分昼夜，翻山越岭，追捕恐怖份子，但是反恐工作是长期，艰巨和复杂的任务，单靠警察88反恐部队的力量是不够的，恐怖份子是全民的公敌，大家必须手牵手，心连心全力共同对付恐怖份子恐袭活动。

流窜在我国的极端恐怖份子组织以“圣战”的教义进行分裂主义，使我国成为恐怖份子的目标和地点，变成我国政府的芒刺在背！扑灭恐怖组织，国民生存安全环境才有保障！

国人敦促国会尽速完成防恐反恐条例草案（RUU Terorisme）并同意让国家军队有权参与恐怖活动的处理，加强政府防恐力量。并恐怖罪犯有义务在出狱后监督与接受辅导，地方乡镇对可疑人的行踪监督留意，使恐怖份子逃不出天罗地网，作出惨无人道的恐怖袭击戕害无辜。