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我们应有勇气 检讨政治体制和过程

肃贪委员会（KPK）有关在北苏门答腊省地方议会（DPRD）合夥贪污事再次证明政治体制和过程有疏漏之处，虽然有经修改的条例UUMD3保护，但民众的眼睛雪亮，国会；地方议会贪污案件难逃国民的目光。

苏北地方议会30名议员合夥集体贪污案虽然是去年，卡铎布佐奴克罗荷（Gatot Pujo Nugroho）省长任期时发生。但贪污恶习不改，肃贪委员会在数区逮捕数地方议会贪污嫌犯。有关苏北地方议会议员集体贪污案，KPK主席阿古斯拉哈尔佐（Agus Raharjo）说，该案涉及：苏北省2013-2014年度报告的通过，并通过2014-2015年度地方预算修改案。

为以上“方便”该38名地方议员获300至350条佣金，证据有见证人告白，电子文件资料。以上加长国会-地方议会议员黑色政治生涯的过程，道路，浮编预算，滥用国家资金，他们因着“有权逾期不用作废”可惜，趁在位时中饱私囊，毫不考虑国家民族的利益为先，极伤国民的感情。

眼看电子身份证（E-KTP）贪污案件，把国家资金当佣金分派给多方。如诺凡多（Setya Novanto）及其夥伴，因为没有国会盖章通过该工程（电子身份证）无法通行。这样，合夥或集体贪污使发生。在政府工程上下齐手，进行贪污舞弊不管在中央或地方都有发生，策略性工程或微不足道的工程难逃不肖官员贪污的魔爪，预测被贪污舞弊，滥用挥霍，浪费的国家预算资金不在少数。其实，贵为国会议员或地方议会议员，待遇收入一分钱不少，贪污是品德问题，政治体制过程，花钱买官位，当选后争取回报而走上贪污的政治生涯。东爪工商馆主席拉纳拉玛达利迪（La Nyala Mattaliti）不久前有关由政党推派为当选，政治献金400亿盾，以能参与东爪省长候选人，且不论资讯是否真确，但从中可看出端倪：为当选后埋下“贪污”的阴患。显示一，清廉政党才能产生清廉的政治菁英。二，地方省长直选能避开贪污的陷阱。三，竞选宣传活动率化促进清廉自律的政治体制和过程。

为此，国人，政府政党和国民要有勇气检讨政治体制和过程。民主，透明化，公平公正的党派和政治体制受到人民的支撑，而对于贪污腐败的官员必须严厉取缔，移送法办，绝不可从轻发落，这样才能遏制贪污腐败劣风的滋长蔓延。