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我们会赶不上列车

统计局（PBS）刚发布我国2017年出口业绩，并和去年同期同比，有16.22%的上升幅度，业绩亮眼但不能自满而掉以轻心，因为他国发展步伐更加快速。

BPS局长苏哈尔眼托（Suhariyanto）周一（1月15日）于此说：据统计局（BPS）资料，我国去年出口额1687.3亿美元，而进口额是1568.9亿美元。以上对我国经济成长带来正面的影响。

以上业绩加强国民信心，我国经济将持续好转。以能恢复我国往日的出口风光期。

我国2011年出口额曾达到2000亿美元，后来又上升到2300亿美元左右。但后来国民出口业绩江河日下，2016年出口额只1444亿美元，并须审核出口下挫的原因。任期届满的我国驻中国北京大使苏耿拉哈尔佐（Sugeng Rahardjo）说我国在善用开放商机上仍落人后。中国12亿人口是大市场，但我国缺乏利用商机我国至中国年出口额约600亿左右。远在大马出口额2000亿美元之下。

眼看邻国更加积极打入中国市场，我国却缺乏出口对策以致落在邻国大马后头。大马能出口榴莲至中国，我国却不够重视榴莲种植，以生产高品质的产品。

以上显示邻国更加积极使用中国市场发展的商机，甚至吸引中国投资。苏耿拉哈尔佐（Sugeng Rahardjo）说其实中国很着重印尼为策略性伙伴的地位，以“一带一路”（One Belt One Road/OBOR）共同发展。

雅万高速铁路（Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung）便是一个“一带一路”合作的明证。未来中印两国经济合作更进一步。政府须扫除投资合作中的各种障碍。目前全球化发展迅速。如果我国慢如牛步，不能赶上时代的列车。

我国必须加紧和各国的合作，譬如和中国的友好合作，中国科技工业进入新时代的发展迅速，我国须快马加鞭，不然会落在邻国大马，泰国和菲律宾后头，敬陪末座了。

面临更加复杂和充满挑战性的市场，以上统计局（BPS所公布的出口业绩，不算十足亮眼，全球化正在飞跃进展。我国必须更加努力，鼓足干劲，迎头赶上，创造更加亮丽的出口业绩，展现魅力。