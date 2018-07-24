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慎防旱季干旱威胁

本年旱季降临，开始出现不良的影响，数区农田干旱，数区面临干旱造成森林火烧的威胁更大，尤其我国正隆重筹备亚运会Asian Games，恐怕烟霾扩散造成空气污染影响大。

旱季恶劣天气臆象开始于爪哇岛显现，根据西爪最新资料，差不多有1万公顷稻田因水旱而歉收。西爪粮食作物署长恒迪查尼卡（Hendy Janika）说，本周有835公顷稻田宣布歉收，歉收部份尚小，但干旱扩散面积大。

中爪发生旱灾的地区有巴尤玛斯（Banyumas）和斯拉肯（Sragen）水流量少土地龟裂，东爪也有相同状况出现。

地质和气象台（BMKG）已预测本年旱季苏门塔腊很多森林火烧火种火点，大约16点在廖岛，楠榜4点，邦加勿里洞l2火点，南苏门答腊有8处火点，占碑4火点，朋姑露1点，和亚齐1火点。

以上干旱气象似难避免，但我们要想尽办法把灾情减低，短期和长期的防范计划措施以应对干旱，旱灾的威胁损失。

相信各地做好地方防范措施，动员志愿者为民众供应清洁水，因为数地干旱市民不得已取用不合卫生的河水使用，将带来疾病的威胁。

希望中央和地方政府资金放置水井和水库，建设和清洁水管设备资金减轻旱灾灾情严重影响。越多水库越好，便于农民的稻用水利灌溉。想旱季高峰期尚有数个月之久，须更加提高旱灾防范措施。本年八月十八日亚运Asian Games将开幕，我国为亚运东道主须特别关注，不要让森林火烧烟霾扩散影响运动员的健康使亚运能顺利成功举行。

我们必须汲取宝贵的教训，恰如例年惯例，旱季降临，苏岛住民又重新为正在扩散的烟霾窒息，尤以廖省为严重，视线越短，许多居民开始染上呼吸系统症状（ISPA），烟霾飘到邻国新加坡，使狮城空气质量处在不健康状态。

烟霾污染问题周而复始发生，影响住民生活秩序，波及航空业，经济活动受到影响，带来不少的损失。交通和经济齿轮不能正常运作转动。警惕烟霾扩散，变成当务之急！