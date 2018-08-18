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恭祝我国73周年国庆国泰民安

2018年8月17日为我国第73周年国庆，回顾我国73年来的进展，一步一脚印的走到现在，比起独立时期的贫穷落后，现在的情况可说已突飞猛进，特别在佐科威执政的３年多里，我国的基础建设有飞跃的进展，道路、桥梁、机场、码头、发电、水库等基础设施，都逐步完成。加速落后地区与边界地区的建设，已有显著的成果。

虽然有一些问题仍未能全面解决，如贪污问题、树立法律问题、经济问题、人权问题等，但政府仍在努力的改善中。有些问题已根深柢固，非一朝一日所能解决，无论如何我国有今日的进步，我们应该给一个赞。

今年的国庆日后接著举行第18届亚洲运动会，于8月18日开始在我国首都雅加达与苏门答腊的巨港市举行，可说双喜临门。

我国的海域比陆地还要大，拥有丰富的海洋资源，但以往被其他国家的渔船如入无人之地，盗取我国渔货，使我国严重的损失，佐科威总统于2015年发出第115号总统指令给海洋与渔业部长，对已证明为非法捕鱼的外国渔船未经法院审查可以当场击沉。此法令执行后，已大量的减少了外国非法渔船到我国海域捕鱼保住了我国的海洋资源。

佐科威总统一上台就撤销了对燃油的捕贴，将捕贴燃油的大笔经费用在扶贫或基础建设上，已减少了贫穷人口的数目。他也大胆的实行全民健保，减轻全民的医药负担。

完成了西爪哇Jati Gede水库的建设，使西爪哇一带的农田得到水库的灌溉，与水力发电110兆瓦电力，使原来未曾享用电流的西爪哇乡村，有了电流可用电器，提升了他们的生水平。

解散国油公司属下的PETRAL公司，每日为国家节省2500亿盾。完成了苏门答腊岛第一段的综灌高速公路，从楠榜－巨港－英特拉拉雅(Indralaya)。

重新兴建已停顿了4年的中爪哇巴档(Batang)2000兆瓦的天然气发电。2015年9月9日开始兴建芝布布尔(Cibubur)-查旺-东勿加西的轻轨列车。2015年9月21日开始兴建雅加达市内高铁的隧道，预计2019年3月印尼第一条市内高铁

通车。佐科威政府拨出16兆盾经费，兴建北加里曼丹至西加里曼丹的基础建设。

兴建巴布亚Sorong , Monokwari, Jayapura, Merauke的深水码头，使货物可以用海运寄到巴布亚，降低巴布亚燃油、水泥与日用品的价格。原巴布亚的普通汽油卖到2万5千盾一公升，水泥要卖250万盾一包。现在码头已建好，物流已通价格也跟著下降。

佐科威总统也成功收购自由港矿业公司51%的股权，并要自由港公司在印尼提炼矿产。Lapindo 事件在前任总统手中8年未能解决，在佐科威手中只花了8个月时间已完满解决，徐图利祖灾民感到满意。

以前在我国办理投资手续需要2年的时间，在佐科威手中只要三个小时就可完成投资准证。不但在国内有很大的进展，在外交上也有很大的进展，2015年11月9日义大利总统首次访我国，并签下在我国投资10.55亿美元的合约，与140兆盾物流、皮革、机动车与家俱业的投资。

在佐科总统任内还有许多良好的政绩，未能一一的述说，大家有目共睹。在印尼国庆73周年之季，我们在此祝印尼国泰民安、繁荣昌盛、政通人和。