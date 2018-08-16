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总统选举前的局部内阁改组

佐科威总统反应快捷，由于出身国民使命党（PAN）的发挥公务员效能与官僚改革（(MenPAN RB)部长阿斯曼啊夫努尔（Asman Abnur）自动引退辞职，８月１５日周三早上总统已指派国家警察副总长沙夫鲁丁中将（Syafruddin）中将接任接替国民使命党的阿斯曼。

因为国民使命党不在支持政府联盟党之内，而选择支持竞选对手帕拉波沃（Prabowo）善蒂雅戈乌诺（San Diaga Uno）竞选搭档候选人的联盟党的情势下期自动辞职不足为奇。沙夫鲁丁中警察中将属无党籍人士是专业警察。



这次改组内阁只是局部性的改组，只撤换了一位因改变政治趋向，不再支持佐科威而引起。原自国民使命党的发挥公务员效能与官僚改革部长阿斯曼，因为国民使命党不再支持执政党，转而支持大印尼行动党的柏拉波沃与迪亚卡的联盟所引起。

想不到佐科威总统反应快速，原以为总统会等数天后才决定接替阿斯曼的人选，当然沙夫鲁丁接任是经过深思熟虑的决定，因为未来内阁责任重大。总统无论选谁是总统的特权。

最主要是他能胜任发挥良好的工作业绩表现。尤其面临经济和其他的未来挑战。

总统也不借此重整旗鼓，重振雄风因为未来挑战更加严峻经济问题是未来总统竞选蝉联总统得胜的选举注码。搞好经济变成当务之急，而内阁部长们出身于各不同政党派系，恐怕将会分心于政党竞选取得最多选民的政治宣传活动而不能全神贯注。致力于工作任务，影响其为部长的工作素质。

如所知，当前在经济，金融领域世界尚未走出国际金融危机的影响，经济复苏和增长致力，贸易和投资持续疲软，金融市场波动不断，不确定性在上升。在这全球一体化时代，我国不可能“这里风景一片独好”虽然我国经济状况目前良好但中美贸易战，土耳其金融危机导致货币震荡使多国，包括我国受“鱼池之殃”未来危机挑战将更加沉重，须政府工作内阁所有部长，全力以赴地工作精神全力投入施政效能中。不能因为竞选为已为党和利分心：佐科威总统延揽通才通用的人才入阁，组成一有力的工作团队。以催生卓越有效率的施政，而不是各党各派系的分权而已。他们应全力合作和工作。应对全球的各种挑战。任期完毕结束时交上亮丽的工作成绩单。