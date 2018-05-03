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总统对现代文明轴心的看法很合理

佐科威总统推动现代文明伊斯兰轴心（Wasatiyyah）向全球发展是对全球和平人类文明的奉献，除了伊斯兰教义的根本，我国在国家民族生活中拥有此方面漫长的经历和过程。

周二（2018年5月1日）在茂物国家宫主持现代文明伊斯兰轴心（Wasatiyyah）大会开幕礼上，总统强调以上轴心活动应面向国际性的，为各领导人和青年一代带来创意。我国的立场很明确：推动现代文明伊斯兰面向全球。

有50国回教菁英和长老莅临出席；成员中有知名回教长老Al Azhar Ahmad Muhammad ATH-THAYEB、会议将产生具有创意性，推动性的现代文明 Wasatiyyah 轴心的茂物宣言。

作为多元种族但能和谐相处国家的我国印尼，对没有相同背景的他国是难能可贵的。我国从国家独立迄今，已发扬民族团结的精神，虽然要绕过许多政治坎，但民族团结，和谐相处的现代文明为大家接受，并成为国家宪法的基础之一。

现代文明伊斯兰轴心 Wasatiyyah 是兼思维，概念正确，合理，专业的概念和想法。是一来自埃及后来迁到卡塔尔（Qatar）的伊斯兰学者Dr.Yusuf Qardha W提倡推动的。创意非来自其本身。但是经伊斯兰教义千锤百炼思想精华。和造物者大自然平衡，谐调合一。

拒绝暴力和极端宣扬慈爱和人类文明，不排除异已，对全人类的和平和文明有利。政治利益拉锯战破坏了以上宗教文明。其实以上已有典范，回教主穆罕默德（Nabi Muhammad）从麦加（Mekkah）到麦地那（Medinah）几年后重回麦加时穆罕默德前去习经院和反对者见面，包括和犹太教，基督教经Hudaibiyyah协定秉持不互相干扰，作为和其他宗教信仰共同相处的基石。

以上思维，和观念极为合理，暴力和极端中东等地区带来战火，破坏为和国家粉粹。

为此，总统推动现代文明伊斯兰轴心活动值得推崇支撑；为未来世界和平我国必须和全球人类一起，反对暴力和极端，维护世界和平和人类文明的美好前景。

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