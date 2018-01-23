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总统再次主持高速道建筑动工典礼

佐科威总统再次主持高速公路建筑动工典礼。这次是巴卡胡尼（Bakauheni）一段从 Bakauheni码头到新邦Simpang Susun Bakauheni和第5段从勒玛当Lematang到楠榜Kota Baru Lampung高速段。希望建成通车可促进物流通畅。推动地方社会经济繁荣成长。

承建商胡达玛建筑公司（PT Hutama Putra/Persero）经理布特拉（I Gusti Ngurah Putra）说明，其方已完成全长8.90公里的贯穿苏门答腊高速公路一段（Tol Trans Sumatra Seksi I）和全长6.64公里长的第五段工程师Bakauheni-Sidomulyo第一套工程项目，至于第5段是Sidomulyo-KotaBaru第二套工程项目。

如所知全长140.938公里的Bakauheni-Terbanggi Besar分成4套工程项目。并由4家国营企业承建：即PT Hutama Karya 、PT PP(Persero)Tbk、PT Waskita Karya (Persero)Tbk和PT Adhi Karya，希望所有以上高速公路建筑配套能如期完成。

Bakauheni-Terbanggi Besar高速道建筑耗资16.8兆盾。国家资本投入2015/2016年度达2.2兆盾是经Hutama Karya上市公司发行。发行6.5兆盾债券融资，其余48%由7家银行和PT Sarana Multi Infrastruktur(Persero)余融贷款支撑。

政府在各地完成基建工程业绩值得一书，除了道路，高速公路，还有其他基础设施建设，加速人流，物流运输的顺畅，促进经济的成长和发展。譬如北苏门答腊省Silangit机场建设立即提高前往多巴湖（Danau Toba）旅游景点的游客数。

码头建设也加速岛际间物流运输的顺畅。国人将持续关注基础设施建设的发展，譬如加速完成的茂物-苏甲巫眉（Bogor Sukabumi）高速公路，将加快爪哇岛西爪南部的经济发展舒解公路交通壅赛状况。另外佐科威总统也计划提高从茂物-苏甲巫眉至万隆的火车运输。

交通部长布迪卡尔亚（Budi Karya Sumadi）也说明，贯穿苏门答腊（Trans Sumatra）火车铁路计划如期：于2019年完成，由棉兰到Langkat和亚齐（Aceh）是Trans Sumatra火车铁路的优先工程。交通是先行官，四通八达的交通带来地方经济繁荣成长。对民生福利发展有助益。

政府任务沉重，工程完竣表现佐科威-卡拉政府大有所为，不失蝉联下届普选中的总统竞选宝座的机会。政府加速基建发展，使基建设备更完善，成为吸引投资的关键，进一步推动国家经济繁荣昌盛。