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必须重视工作安全问题

我国基础设施建设工程界“事故”案件重演，雅京干冬墟（Jatinegara）双轨轻铁工程中工人正在吊上铁轨时吊车倒塌，压死四名劳工其他数名受伤，令人遗憾和惨痛，因为不久前，建筑工程进行中也有类似事件发生。

政府在加速基建设施赶工中，工作安全出现红灯，大约两周前在雅京东区Pulomas轻轨铁路（LRT）工程中有钢筋水泥箱梁倒下，造成五名劳工受伤。

基础工程安全事故频传，不但在雅加达，其他地区如东爪高速路建筑中，也有同事故发生，有时，是人为“失误”造成。“工作安全”问题已为当务之急，必须分外重视，刻不容缓进行。事故发生政府必须进行全盘调查，深入研讨剖析，公布于众，并为前车之鉴，以免事故重视重演，不能三言两语，敷衍塞职，尤其雅京副市长善迪雅戈 乌诺（Sandiaga Uno）所称事故已在意料中因为工程赶工更令人惊愕不已。

以上工作安全不保夺人命，事件非同小可，我国有劳工工作安全保障的条例（K3）,但工作事故夺人命事常多发生；提醒政府须进一步加强劳工工作安全保障的监督力度。

虽然，工作事故也有人为失误的因素，但政府条例没有良好实施监督，力不到位是问题之一。基建工程为大型工程，使用重型机械，要明确实施工作安全和工作健全（SMK3）的准则，另外，工程承建商也必须监控和监督有加工工作安全监督缜密无疏漏为不二价。“工作安全零事故”为首要关键。

建筑商帕苏基维南托（Basuki Winanto）说，其实在印尼的建筑科技水平已高，符合标准。但，匆匆赶工工作完全，难免出失误，劳工的体力有限，不能透支，降低工作士气和安全保障。匆匆赶工完成的工程品质也难以保证，要避免变成“豆腐渣工程”或烂尾工程又夺人命，须三思而后行，切记“工作安全第一敁工作零事故”的重要性。

工作事故频频发生，引起各方关注，并向政府和建筑企业界呼吁：如何加强劳工工作安全措施,使未来防止和减少工作事故发生重演。

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