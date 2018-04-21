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必须加强对副朝旅行社的监督

警方和宗教部最终组成专案组（专责小组）特别监督副朝（Umrah）旅行社。去年发生的案例令人着实惊讶，因为成千上万的未来朝圣者蒙受了数兆盾的损失。

忽视朝圣者的问题不是宗教问题，而是商业问题。副朝旅游组织者故意用各种诱惑欺骗未来的朝圣者，其中包括低费用、快速办理等，因此成功搜刮巨额基金。令人不解的是，这种骗局屡屡发生，层出不穷，似乎被听之任之，或者有政府官员从中牟取暴利。

警方和宗教部成立专案组，旨在防范副朝欺诈事件的再次发生。上周，国家警察副警长Syafruddin中将指出：“宗教部通过其总司进行结构式监督，警方则在问题出现之后出手，我们进行调查，因此警方本周晚些时候将与宗教部成立专案组。”

一些朝觐和副朝旅行社涉嫌对未来朝圣者实施欺诈行为。除First Travel之外，还有多家旅行社已被撤销经营许可证。

宗教部还计划启动朝觐和副朝综合监督信息系统的应用。 这项应用软件将直接与未来的朝圣者、宗教部和沙特阿拉伯大使馆联系。

我们支持改善上述监督系统的努力，因为这些案件确实非常令人担忧。除了导致无法前往沙地阿拉伯的未来朝圣者人数众多之外，据说还有许多朝圣者在吉达（Jeddah）流离失所，因为没有回国的机票。旅行社胡作非为，没有提供他们返回家园的确定时间。

这些案件明显玷污了我国的形象。它也可能在其他国家发生，但没有这里那么严重。这也证明，监督官员没有防范副朝的旅行需求不断增加。这种情况被不负责任的人利用来骗取巨额利润，牺牲广大民众的利益。

印尼伊斯兰教学者协会（MUI）发表声明称，副朝欺诈案件的猖獗是由于宗教部（Kemenag）监管薄弱所致。该协会副主席Zainut Tauhid前些时候表示：“我们认为，对朝圣和副朝者的监管和保护仍然十分缺乏，无论是制度还是机构方面。

宗教部被要求认真向朝圣者提供保护。他建议，必须有规章制度来保证朝圣者的安全和舒适。如果有必要应修改2008年关于组织朝觐的第13号法令。

我们还要求宗教部积极宣称和指导民众，防止欺诈行为。如有必要，该机构设立财务审计团队，防范副朝旅行社可能干出欺诈行为。也就是说，需要采取预防措施来避免更多人受骗。

宗教部还必须迅速果断地采取行动，仅仅撤销旅行许可证是不够的，还必须对刑事案件采取法律行动，因为它已经欺诈未来的副朝者。

我们敦促警察和宗教部果敢行动，将不良旅行社的负责人告到法庭上。多年来的放任不管牺牲了公众利益，必须防止这种事件当再次发生。