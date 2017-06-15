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强大的肃贪会和

廉洁的国家行政管理

佐科威总统说，在打击腐败方面，我国仍需付出额外的努力。另外总统也希望能够保持根除腐败的精神不松懈。

本周二，总统在雅京总统府附近的记者工作区如此表示。总统说：“如果我不希望肃贪委员会(KPK)软弱，就要让它强大起来，而根除腐败的努力也不可以松懈。我们的国家在打击腐败方面仍然需要付出巨大的努力。”

总统说，因此我们的脑子不应闪过一丝削弱该机构的念头。这就是我国人必须维护的精神和思想基础。国家元首表示：“我们需要强大和自主的肃贪会。这种思想应成为我们采取各种措施和决策的共同基石，因此不允许有削弱肃贪会权力的念头，完全不能有！”

佐科威总统不否认确有让肃贪会改进的想法。但总统说这些改进理应基于让肃贪会变得更专业和更强大的念头。他说：“如果有需要改进和整顿的方面，那就改进和整顿吧。总之打击腐败的努力不可以松懈。让我再强调一次：我们的国家在处理腐败的问题上仍然需要非常的努力。”

佐科威总统的上述声明的确十分重要。这一声明表明了政府在根除国内腐败现象方面的态度非常坚决。肃贪会在打击腐败方面发挥着非常重要的作用，因此必须强大和自主不可。

总统似乎是回应最近发生的政治动态。我们需要关注的方面至少有两个：一，许多国会议员依然想方设法削弱肃贪会的权力。最近就启动国会质询权，对肃贪会的职责和权限的执行提出质疑。二，那些不法之徒对肃贪会调查人员发动的人身攻击。

我们从一开始就对国会启动质询权感到遗憾，因为不管是什么缘由，都是为了起诉肃贪会的运作方式。国会的上述举动与一些政客修改肃贪会法令，旨在削弱该反贪腐机构的计划息息相关。因为很多政客都卷入腐败案，他们还在不断地施展阴谋诡计，寻找一切机会削弱肃贪会的存在。

肃贪会对弄虚作假、公然盗窃国家钱财的电子身份证贪污案展开调查，是对腐败政客的最沉重打击。许多国会议员被肃贪会定为被告，其中是国会议长诺凡多（Setya Novanto）和2009年到2014年任期几乎所有的国会第II委员会成员，包括如今当司法与人权部长的亚索纳·劳利（Yasonna Laoly）、中爪哇省长甘加尔·普拉诺沃（H. Ganjar Pranowo）和北苏拉威西省长Olly Dondokambey。他们虽加以否认，但目前仍在进行的反腐败法庭审判必将揭露其真相。

一些调查结果显示：与其相信国会，民众一向更看好肃贪会。民众追随这两个机构的业绩表现，因此不是好糊弄的。在近十年里，已有数十名国会议员下狱，因被证实牵涉导致国家遭受巨大财富损失的贪腐案。国会的信誉江河日下，而肃贪会则与此相反，依然得到民众的信任。

我们同意佐科威总统的意见，我国的确需要廉洁的政府和政治生活，不幸的是直到现在，国家尚未拥有一个强有力的法律基础，以解散庇护上述政客们的政党。这是一个令人感到遗憾的缺陷：政客们在政党的控制下工作，因此，腐败得来的资金很可能流入政党的金库。

我们曾经向佐科威总统建议，如果要根除腐败，须颁布有关解散那些接受贪腐资金流的政党的代法令政府条例(Perppu)，理由十分迫切和强有力：腐败是一种非常具有破坏性的犯罪行为。而政客贪腐得来的钱财有流入政党金库的迹象。

民众不只是需要一个强大的肃贪会，也需要一个廉洁的国家行政管理。因此必须有足够的法律工具，以清除那些寄生虫，包括享受腐败赃款的政党。如果只是政客被判罪，但政党没有受到任何制裁是不公平的。其结果是，政客被换掉，但腐败照样横行。

如果总统敢于颁布上述代法令政府条例的话，将是一个历史性的成就。不然，总统的声明再强烈，也不过是一阵风吹过而已。因此我们希望总统不要止于言论，为了更廉洁和更负责任的国家行政管理，应采取决定性的法律步骤。